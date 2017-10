Referendumul pe Constituţie nu va mai avea loc odată cu turul 1 al prezidenţialelor

Referendumul pe Constituție nu va mai avea loc odată cu turul 1 al prezidențialelor

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat că în condițiile în care președintele Băsescu a atacat la CC legea privind pragul la referendum, consultarea populară pentru validarea modificării Constituției nu va mai putea avea loc în 2014 odată cu primul tur al prezidențialelor.Solicitat, într-o conferință de presă, să comenteze gestul președintelui Băsescu de a trimite la CC legea privind pragul la referendum în condițiile în care controlul constituțional a fost făcut o dată, Zgonea a răspuns: "Traian Băsescu are o singură țintă - e măsurată, strategia o avem în analiza noastră, cel puțin la PSD, dar și în USL am discutat - Traian Băsescu va încerca să întârzie cât de mult poate luarea deciziei și promulgarea acestui text de lege, astfel încât să nu se mai suprapună cu primul tur al alegerilor prezidențiale măsura referendară".Zgonea a spus că, în aceste condiții, referendumul pentru revizuirea Constituției nu va mai avea loc odată cu primul tur al prezidențialelor. Întrebat dacă după gestul lui Băsescu de a trimite legea la CC ipoteza USL privind organizarea referendumului pentru modificarea Constituției mai rămâne în vigoare, Zgonea a răspuns: "Întrebarea nu îi are rostul. Răspunsul este «Nu»".