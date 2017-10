Referendumul, o minciună de 20 miliarde lei vechi. Judeţul Constanţa nu se va desfiinţa!

1

Spoim ligheane si organizam un referendum

Piza Hut,zugrav serios,montam termopane,reabilitare termica,lipim ligheane sau gadilam pisici la domiciliul clientului.Toate anunturile astea le gasiti pe usa mea de la casa scarii.Nu mai am lumina naturala pe casa scarii.Sunt nevoit sa aprind lantena, ziua in amiaza mare.Daca primarie nu avem,m-am hotarat sa reclam toate aceste abuzuri mai sus la judet.In ziua cand am plecat la judeteana de partid,ce credeti ca am gasit lipit pe usa blocului ? Ati ghicit.CJC a lipit un referendum langa anuntul cu ligheane.Nu am unde sa reclam,nu am tara,nu am legi,nu am autoritati. Draga Cuget Liber,avertizati-l pe Nucusor ca blocurile noastre si casa scarii sunt totusi niste spatii private.Daca Nucusor nu respecta legea,daca Nucusor nu are panouri speciale de afisaj,rugati-l sa-si lipeasca referendumul pe fundul lui ca este mai mare decat blocul meu.Daca nu vrea nici asa,sa-l lipeasca pe gardul unui consilier sau pe basca lui Mazare.