Referendumul a picat! Traian Băsescu se întoarce la Cotroceni

EPILOG

Ponta Copy-paste,Căcărău Antonescu si Costel pecistu,mari iubitori de “democratie uslistă,și-au încheiat cariera politică,lăsând in Cartea istoriei politicii românești doar niște urme murdare după ce au fost striviți de evenimente ca niște muște ce s-au drept albine.Cei trei,instrumente jalnice in mâna marilor vinovați de distrugerea țării,trebuie să dea socoteală impreună cu facțiunile pe care le reprezintă,pentru tot răul pe care l-au făcut României în graba lor de a acapara puterea printr-o lovitură dată democratiei.Nu întotdeauna majoritatea are dreptate și dreptul de a hotărâ atunci când este manipulată.Dar de data asta,majoritatea prezentă sau nu la urne,a demonstrat că nu vrea sa fie victima autorilor loviturii de stat.USL-ul trebuie sa plateasca pentru răul făcut sutelor de mii de cetățeni care nu-și mai pot plăti ratele din cauza devalorizării leului,pentru politica ostilă față de Uniunea Europeana si instituțiile acesteia,dar mai ales pentru dinamitarea institutiilor statului român,așa după cum rezultă din acordul incheiat cu sindicatul reacționar condus de sinistrul si maleficul Dogaru.Poate că membrii cinstiti din PNL vor înțelege că aventura uslistă s-a terminat și este cazul să se reabiliteze trecând acolo unde le este locul,in formatia politică de centru-dreapta,iar PSD,fără comuniștii corupți și vinovați de dezastrul țării,să devină un adevărat partid social-democrat.Același lucru,în aceeași măsură este valabil și pentru PDL,care,dacă nici de data asta nu înțelege să elimine căpușele politice care au compromis si compromit partidul,va suporta consecințe grave la alegerile parlamentare din toamnă.