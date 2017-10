REFERENDUM / Prezenţa la vot la ora 14.00 în judeţul Constanţa – 25,83%

REFERENDUM / Prezența la vot la ora 14.00 în județul Constanța – 25,83%

Prezenta la vot la nivel national la referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu a fost, pana la ora 14:00, de 21,37%. Marja de eroare este de 3%. Estimarea prezentei la vot s-a facut in urma datelor primite de la cele 2.889 sectii de votare cuprinse in esantionul reprezentativ la nivel national. Prezenta la vot in mediul rural a fost de 22,09%, iar in mediul urban de 20,84%.În ceea ce privește județul Constanța, la ora 14.00, prezența la urne ear de 25,83%.Potrivit statisticilor prezentate de BEC, în mediul urban al județului Constanța se prezentaseră la vot 28,20 % dintre cetățeni, iar în mediul rural 19,80 %. BEC va prezenta urmatoarea estimare privind prezenta la vot la ora 18:30.