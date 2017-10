Referendum pe datorie

Pregătirile pentru organizarea referendumului din data de 6 noiembrie, când locuitorii județului Constanța sunt chemați la urne, sunt în plină desfășurare. După ce președintele Tribunalului Constanța, Vasile Cosac Cărbune, a stabilit, prin tragere la sorți, președinții pentru cele 515 secții de votare de pe raza județului Constanța, acum, oamenii se tem că nu vor fi remunerați pentru munca depusă. Mai exact, cei care își vor desfășura activitatea în cadrul secțiilor de votare riscă să muncească degeaba, fiind posibil ca ei să nu-și primească banii pentru munca prestată. În cadrul ultimei ședințe de Consiliu Județean, consilierii PSD și PNL, în frunte cu președintele CJC, Nicușor Constantinescu, au alocat 20 de miliarde de lei vechi pentru organizarea acestui referendum. Cu toate acestea, primarii din județ sunt cei care trebuie să suporte din bugetul local cheltuielile ocazionate de organizarea referendumului, cu promisiunea că vor primi banii de la Consiliul Județean, dar după ce acesta va avea loc. În aceste condiții, mulți edili se tem că nu vor mai vedea niciun ban și, în aceste condiții, i-au înștiințat deja pe cei care vor munci în secțiile de votare că este posibil să nu-și primească sumele promise de cei de la Consiliul Județean Constanța. „La noi în comună, ne-am organizat cu secțiile de votare, așa cum cere legea. În schimb, n-am primit niciun ban pentru organizarea referendumului. Mi s-a promis de la Consiliul Județean Constanța că voi primi sumele necesare, dar după ce referendumul va avea loc. Eu, de trei ani de când sunt primar, nu am văzut niciun leu pentru comună de la Consiliul Județean Constanța. Așa că nu am încredere în promisiunile lor și de aceeale-am spus oamenilor de la secțiile de votare situația. Adică, le-am explicat cum stau treburile, ca să știe dinainte”, a declarat primarul localității Oltina, liberalul Gheorghe Chirciu. Mai mult, acesta a spus că i s-a sugerat să afișeze și bannere despre referendum, însă tot din banii primăriei pe care o admi-nistrează. „Normal era ca cineva de la Consiliul Județean Constanța, care a inițiat referendumul, să vină și să vorbească cu oamenii, să le spună în ce constă referendumul acesta. Dar nu a venit nimeni. Oamenii nu știu ce să voteze, pentru ce să voteze și cum să voteze. Sunt debusolați și nu știu dacă vor ieși la vot. Vom vedea duminică ce se va întâmpla”, a mai adăugat Chirciu. Aceeași situație în privința alocării banilor pentru referendum se întâlnește și în alte localități ale județului Constanța. Cam toți primarii au primit indicații să folosească bani din bugetul local, cu promisiunea că sumele necesare vor fi înapoiate de cei de la Consiliul Județean Constanța, dar după ce va avea loc referendumul. „Dacă legea spune că refe-rendumul trebuie organizat, atunci el este organizat. Noi nu punem bețe în roate. Mai rău este cu banii, deoarece nu am primit fonduri de la Consiliul Județean Constanța, ci doar promisiuni. Comuna Albeștin-a primit niciun leu de la CJC de când sunt eu primar și nu prea am încredere că voi primi acum, deși așa mi s-a promis. În aceste condiții, oamenii din secțiile de votare riscă să nu-și primească banii. Mi-au spus că sumele alocate vor fi distribuite, dar după ce va avea loc referendumul. Nici nu știu dacă să merg pe încrederea lor. Totuși, nu înțeleg de ce nu i-au dat înainte, din moment ce, la ședința CJC, au fost deja alocate două milioane de lei pentru organizarea referendumului”, a spus primarul localității Albești, Gheorghe Moldovan.