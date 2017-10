Rectificare bugetară. Domeniul Sănătăţii, prioritar pentru premier

Rectificare bugetară. Domeniul Sănătății, prioritar pentru premier

Guvernul a aprobat, astăzi, prima rectificare a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016, prioritățile fiind sănătatea, educația și drepturile sociale, premierul Dacian Cioloș declarând că este prima dată când o rectificare în an electoral nu are amprentă politică.Astfel, domeniul Sănătății va avea asigurate resurse destinate, în principal, punerii în plată a creșterii salariilor personalului medical, finanțării programelor de sănătate și pentru de asigurare a medicamentelor compensate și gratuite. Prin bugetele Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se alocă în plus 568,6 milioane lei, pentru asigurarea plății majorate a salariilor personalului medico-sanitar, începând cu 1 august 2016, măsură de care vor beneficia aproximativ 163.000 de persoane. De asemenea, prin rectificarea bugetară se vor asigura credite de angajament în valoare de 868,422 milioane lei, măsură ce va face posibilă extinderea tratamentului fără interferon al Hepatitei C pentru încă 10.000 de persoane și asigurarea medicamentelor gratuite pentru mai mulți pacienți cu afecțiuni oncologice (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar).