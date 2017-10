"Reabilitarea drumurilor după inundaţii este prioritatea administraţiei"

Anton Burcea, primar Adamclisi:

"Reabilitarea drumurilor după inundații este prioritatea administrației"

Primarul localității Adamclisi, Anton Burcea, spune că, deși are mai multe proiecte trecute pe agenda de lucru, principala sa preocupare este ca muncitorii să finalizeze drumurile din comună dis-truse de inundațiile de anul trecut. Mai mult, concomitent cu reabilitarea străzilor interioare, autoritățile intenționează să folosească o parte din bani la reabilitarea drumului ce leagă satele Adamclisi și Zorile. Artera respectivă era într-o stare proastă de foarte mult timp, iar ploile nu au făcut decât să înrăutățească condițiile de circulație.„Reabilitarea drumurilor din comună, după inundațiile de anul trecut, este prioritatea administrației publice locale. Vom folosi mai mult de jumătate din banii de la CJC pentru a reface drumul care face legătura dintre Adamclisi și Zorile. Șoseaua este în stare proastă de cel puțin 30 de ani, iar inundațiile au făcut-o aproape impracticabilă. Drumul dintre Adamclisi și Zorile se întinde pe o suprafață de doi kilometri, iar costurile reabilitării ajung la aproximativ 50.000 de lei. Va costa mai mult, pentru că trebuie turnat covor asfaltic, dar ne vom încadra în bani”, a spus primarul Anton Burcea.El a mai adăugat că, un alt obiectiv pe care îl are în vedere, dar din cauza lipsei banilor deocamdată este nevoit să amâne investiția, este cel care privește căminul cultural din satul Urluia.„De patru ani tot lucrăm aici, puțin câte puțin, în funcție de banii pe care îi avem la bugetul local. Anul trecut nu am mai putut să facem nicio investiție aici. Inundațiile ne-au dat planurile peste cap și am fost nevoiți să amânăm lucrările. Poate o să reușim anul acesta să mai facem câte ceva și acolo”, a mai spus edilul din Adamclisi.Totodată, el a precizat că o altă problemă care este pe cale să se rezolve este cea cu privire la alimentarea cu apă în satul Abrud ce aparține de comuna Adamclisi unde locuiesc aproximativ 300 de persoane.„Oamenii de aici se alimentează cu apă de la o singură cișmea. Din fericire, problema o să fie rezolvată cu bani proveniți din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Am semnat contractul și, în scurt timp, va începe derularea lucrării deoarece, s-a stabilit deja prin licitație constructorul. Cu alte cuvinte, cât de curând, oamenii din Abrud vor putea să bea apă de la robinet”, a mai spus primarul Anton Burcea.Printre proiectele pe care primarul comunei Adamclisi mai are puțin și le duce la îndeplinire se află și cel care privește construirea unei instalații de biogaz și a unei turbine eoliene care să deservească instituțiile publice din localitate. În prezent, proiectul se află în derulare și prevede diversificarea surselor de producere a energiei electrice: construirea și instalarea unui sistem eolian pentru producerea energiei electrice de 200 KW și a unei instalații de producere a biogazului având o capacitate de 100 metri cubi/30 KW.