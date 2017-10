Reabilitarea Cazinoului, pe drumul cel bun. Au fost alocaţi banii pentru consolidare

5

Cazino

Orasul nu are centru ca nu prea a fost oras. Era un amarat de satuc pescaresc care odata cu alipirea Dobrogei la Romania a inceput sa capete importanta si s-a transformat in oras. Tot ce era Constanta era in Peninsula unde centrul era reprezentat de Piata Ovidiu, in mod logic asezata in fata primariei de atunci, actualul muzeu de istorie. Ulterior Constanta s-a dezvoltat si s-a unit cu satele limitrofe care au devenit in present cartierele "centrale". In epoca comunista planurile urbanistice nu prevedeau nici o piata in sensul occidental al termenului in care piata este descrisa ca un loc deschis, de adunare, in care vanzatori de diverse produse, artisti care prestau pt public, etc se intalneau. In schimbul pietelor au fost dezvoltate complexe comerciale in care erau disponibile toate produsele necesare traiului.

nu sunt carcotas,dar, edificiul fiind in patrimoniul Romaniei, era firesc ca odata si odata sa se ocupe cineva de el. mazare a incercat o mie de...