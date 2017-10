"Reabilitarea Casei Armatei este o prioritate pentru administraţia locală"

3

capdeporc si capetedeboi

la kogalniceanu problema e gasca de japcangii nota&capdeporc&mitica ionel care au cam terminat banii si sunt disperati! NOTTA are SECHESTRU de avere pentru o megafrauda de 2 milioane lei, famiglia Enache are, se pare, datorii imense la banci si un proces greu pentru fabrica ilegala de tigari, muresan are si el probleme penale grave, capdeporc ar suge dar nu mai are ce! toti oamenii enumerati mai sus ar trebui aruncati la tomberon pentru ca nu sunt decat niste gunoaie!