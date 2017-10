Răzvan Andrei Condurăţeanu: "Guvernanţii mi-au furat ideile!"

Un deputat PP-DD Constanța acuză

Răzvan Andrei Condurățeanu: "Guvernanții mi-au furat ideile!"

Deputatul PP-DD de Constanța Răzvan Andrei Condurățeanu lansează un atac dur la adresa Guvernului USL și a Ministerului Muncii în special, pe care îl acuză că i-a furat ideile. „Am aflat, săptămâna trecută, că guvernanții USL au anunțat că vor lua câteva măsuri de protecție socială, și mă refer aici la creșterea alocației pentru copii și a venitului minim garantat. Ei bine, le reamintesc onorabililor guvernanți USL, dar și cetățenilor de rând că, încă din luna martie, am depus la Camera Deputaților două proiecte, două inițiative legislative exact pe aceste aspecte: alocații pentru creșterea copilului și venitul minim garantat. Propunerea mea de majorare era de 20% și indicam inclusiv sursa de finanțare. Minis-terul Muncii nu a avut bunăvoința de a modifica ceva, de a îmbunătăți veniturile românilor. Cu atât mai mult, nici după alegerile parlamentare de anul trecut, ministerul Muncii nu avea niciun plan de redresare socială la nivel național. Personal, am trimis foarte multe întrebări pe toate zonele, dar răs-punsurile nu au fost pentru îmbunătățirea sistemului social, ci conform acelor legi vechi, niciodată modificate pentru îmbunătățirea situației. După ce am inițiat aceste legi, văd acum că îmi sunt furate ideile, ministerul Muncii și Guvernul venind și ei cu o creștere pe aceste două zone. Propunerea lor este însă tot nemulțu-mitoare, pentru că eu am propus o creștere reală și corectă, în urma indicatorului social de referință”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Răzvan Andrei Condu-rățeanu.Parlamentarul de Constanța susține că Partidul Poporului Dan Diaconescu își face foarte bine treaba în opoziție.„Mulți dintre deputații colegi de la alte partide spus că PP-DD nu are experiență. Eu vin și îi contrazic, aducând exemplu cele două proiecte legislative care mi-au fost furate. PP-DD lucrează foarte bine în opoziție, iar deputații noștri care au experiență în domeniul de lucru, dar și în politică, au demonstrat că se țin de cuvânt, că își onorează promisiunile din campania electorală. Repet: ini-țiativele mele au fost copiate, guvernanții ies în fața populației, pretinzând că proiectele sunt ale lor. Au făcut ei o analiză timp de trei luni, din martie și până în mai, și au luat ceea ce a fost mai bun de la PP-DD. Îi asigur însă pe oameni că, grație experienței acumulate, mă voi lupta pentru cetățeni, în special pentru cei din colegiul meu, pentru ca aceștia să aibă un trai mai bun”, a spus Condurățeanu.