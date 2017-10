"Războiul de tip mafiot din PSD pune România pe pauză"

1

PAUZA SAU MENOPAUZA

Nu punem la indoiala buna credinta a dlui Hutuca , dar constatam ca nu realizeaza faptul ca unele afirmatii trebuie bine gandite pentru evitarea confuziilor si intterpretarilor . Este corect sa afirmi ca cetatenii sunt cei care platesc intotdeauna pentru greselile politicienilor , a proastei guvernari , dar nu numai pentru cele atribuite PSD ci , in aceeasi masura si PNL , asa cum , intotdeauna , copii platesc pentru pacatele parintilor . Este vorba de responsabilitate si de responsabili in capul carora sa cada toate batele, fara sa te nimereasca pe tine , sau de casier platitor . Inceputul l-au facut evreii inventand tapul ispasitor . Mai tarziu a aparut alt responsabil platitor , turcul care plateste . Romanii si nu numai , au dat vina pe tigani . Acarul Pain a aparut mai tarziu pe linia ferata , Afirmatia ca PNL nu-i poate sustine nici pe Dragnea nici pe Grindeanu este doar o figura de stil . Din modul de exprimare , putem deduce ca daca n-ar fi existat motivele invocate , PNL ar fi sprijinit PSD , mai ales ca n-ar fi prima data . Sa speram ca liberalii constanteni , dupa alegerea nefericita a lui Dragnea , vor dovedi existent lor in judet si municipiu si prin fapte nu doar prin vorbe . Vortrba stramosilor nostril : " acta non verba " .