Războiul continuă în PNL: Cupşa atacă, Dragomir nu vrea polemică

CAND DOI FOSTI LIBERALI SE CEARTA .....

Este ceva in neregula cu acest domn cu vechime in PNL . Ocupand diverse functii , director la CERONAV, vicepres.al Asociatiei EDINNA , director la ACN , si poet pe deasupra , poti sa-ti pui intrebarea daca a mai avut timp sa faca si politica de partid in cadrul organizatiei . Dl Cupsa nu ar fi ajuns in aceste functii fara PNL , pe care il critica vehement de ceva vreme . Dl Cupsa nu prea si-a facut simtita prezenta la partid , fiind multor membri un mare necunoscut . Subit , a devenit un Vasile Roaita si trage sirena de partea de peste , vestind urbi et orbi ca organizatia penelista Constanta este pe drojdie . O fi asa , dar avem convingerea ca dl Cupsa , ocupat cu functiile sale , nici nu s-a sinchisit de modul cum a evoluat PNL Constanta . Nu l-a auzit nimeni - de ex. - protestand impotriva intrarii PNL in USL .Se poate dovedi faptul ca dl Cupsa n-a participat niciodata , efectiv, la organizarea si desfasurarea campaniilor ptr alegerea primarilor sau alegeri parlamentare . Cu ocazia redactarii si trimterii la Centru a " Scrisorii deschise " citita de mine cu mare atentie , am constatat ca dl Cupsa nu sta prea bine cu limba romana , sau mai direct spus , este sarac in expresii si nu stapaneste o serie de termeni : pretinde ca nu este epigon si abuzeaza de tot felul de cuvinte si expresii care nu prea se potrivesc cu un stil sobru si la obiect , ca de ex. : grup enclavizat , victorie a la Pirus , deziderat , si ceea ce este grav , scrie " presedentie " in loc de presedintie , si " nivelele " in loc de niveluri . Cred ca , in interesul revenirii PNL la normalitate , ar fi indicat ca atat dl Dragomir cat si dl Cupsa sa -i slabeasca cu dragostea pe membrii de partid si sa-si vada de afacerile lor , desigur , daca vor mai putea fara sprijin de partid . Oricum , nu le ducem grija ca vor muri de foame .