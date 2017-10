Război în toată regula la vârful PDL Constanţa

Război în toată regula la vârful PDL Constanța

Primarul localității Castelu și, totodată, prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, Nicolae Anghel, este nemulțumit de ceea ce se întâmplă în filiala județeană. Cunoscut ca o persoană cu „limba ascuțită” atunci când ceva îl nemulțumește, Nicolae Anghel nu a ezitat să-și spună părerea, după ședința de la BPJ, vizavi de alegerile ce vor avea loc la Organizația Municipală a PDL Con-stanța, la data de 22 octombrie. „Nu este corect ce se întâmplă și cu ce aud de prin presă că alegerile vor fi cumpărate cu 100.000 de euro de unii care vor, neapărat, să fie cineva anume președinte acolo. Nu sunt de acord nici ca cineva să impună alegerea lui Florian Constantin ca președinte al filialei municipale. O spun clar că, dacă Florian Constantin va ieși președinte la Organizația Municipală, eu îmi dau demisia din BPJ. Și așa nu suport să stau la masă cu Constantin. Eu nu pot vota la Municipiu, nu am dreptul, dar prefer să iasă președinte Constantin Chirilă, măcar el are 20 de ani vechime în partid, nu este venit de câțiva ani”, a spus Anghel. De altfel, potrivit unor surse din BPJ, Nicolae Anghel este cam singurul care are curajul să spună ce îl nemulțumește în cadrul ședințelor Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, de multe ori, el „luându-se de gât” chiar și cu președintele Gigi Chiru. La rândul lui, prim-vicepreședintele Organizației Județene a PDL Constanța, Florian Constantin, a declarat că nu este hotărât dacă va candida la conducerea Organizației Municipale a PDL Constanța. „Îmi voi analiza toate șansele și voi da un răspuns partidului înainte de termenul limită la care se pot depune candidaturile”, a spus Constantin. În altă ordine de idei, se pare că apariția candidaturii deputatului Constantin Chirilă a dat peste cap planurile multora din PDL care vedeau competiția doar între Florian Constantin și Maria Stavrositu. În acest context, surse din cadrul partidului au declarat că este posibil ca Florian Constantin să nu mai candideze pentru președinția Organizației Municipale a PDL Constanța, fiind conștient că nu are șanse prea mari în fața lui Chirilă. Până în acest moment, și-au exprimat dorința de a candida la președinția Organizației Municipale a PDL Constanța, actualul interimar, deputatul Maria Stavrositu, și deputatul Constantin Chirilă, însă lista rămâne deschisă. Termenul limită până la care se pot depune candidaturile pentru șefia Organizației Municipale este cu trei zile înainte de data ale-gerilor. Alegerile vor avea loc la data de 22 octombrie, începând cu ora 10.30, la Casa de Cultură din Constanța.