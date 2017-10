RATC-ul, resuscitat cu zeci de milioane de euro? Autobuze electrice, trasee reconfigurate şi fără călători frauduloşi

7

Programul "Rabla" in varianta lui Fagadau

Cand am inceput cursul de economie politica(pe vechi,acum 40 ani),primele cuvinte rostite de profesor au fost:cea mai eficienta unitate economica este FAMILIA,celula de baza a societatii.O familie nu poate trai toata viata din imprumuturi.O familie/un individ nu poate sa consume mai mult decat castiga.Noi si familia noastra consumam atat cat ne tine plapuma.Chiar si un nou imprumut la banca nu poti sa il repeti la nesfarsit.O refinantare inseamna o noua povara.De la familie in sus,Fagadau are solutia la dezastru.In loc sa gandeasca in termeni economici,in loc sa gaseasca cele mai bune masuri de eficientizare,marele economist Fagadau mai "baga" un imprumut ca asa a invatat el la scoala.Ghinionul este al nostru.Manualul dupa care a invatat Fagadau avea multe pagini lipsa.Dracu stie ce a invatat el si la ce facultate de partid a invatat asta carte ? Mazare,alta inteligenta sclipitoare spunea ca CET-ul trebuie vanturat de la minister la primarie,asa cum vanturi un butoi cu varza.Pana si actiunile din Portul Constanta poti sa le tragi prin furtun din butoiul statului in butoiul primariei,asa cum tragi tulburelul.Directorul de la RADET,alt destept,cere scumpirea gigacaloriei ca sa dea Fagadau subventii.Firea de la Bucuresti spunea ca falimentul este salvarea bucurestenilor.Realitatea este alta.Baietii astia nu se pricep la nimic.Ei au curajul sa puna gaj pe terenurile regiei pentru ca nu sunt ale lor.Toti idiotii astia stau cu ochii pe "scorul" obtinut la alegerile din toamna.Daca PSD castiga,Fagadau spera sa primeasca bani de la stat,ca statul are bani pentru orasele pesediste.Astia au facut un imprumut ca sa tina RADET-ul in viata pana in luna octombrie....De-as mai duce-o pana la toamna....lelitza Ioana....Nu stiu viii ce i-oi face, lelitza Ioana. Nr. 5 a ghicit:miza pare sa fie terenurile regiei.