Răsturnare de situaţie la Mangalia: Tusac revine la Primărie

MARCATI

Suntem marcati de ceea ce se intampla la Mangalia, cum poate un om ales de cetateni sa fie vanat in asemenea hal de unul numit intr-o functie? Unde este dreptul constitutional al cetatenilor de a alege conducatorul? De ce este calcata in picioare alegerea lor? Simplu, e campanie si a fost in permanenta in mandatului lui Tusac! Remember primul mandat al lui Iorgus, apoi toti au tacut si el a mai avut doua! Iar acum vrea sa revina sa faca ce vrea el cu orasul asta amarat! Rezultatul acestei campanii: politicienii locali au pierdut increderea populatiei, nu stiu cati vor mai iesi la vot!