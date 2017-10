Răsturnare de situaţie în fruntea PDL Constanţa

Răsturnare de situație în fruntea PDL Constanța

r Situația tensionată din cadrul PDL Constanța pare că nu va lua sfârșit prea curând. În timp ce la Organizația Județeană s-au format deja echipele care luptă pentru câștigarea alegerilor ce vor avea loc sâmbătă, și la Organizația Municipală există o stare de tensiune. De altfel, este de înțeles deoarece cei mai mulți delegați cu drept de vot la alegerile de la județ provin de la municipiu, iar cel care dă „tonul” este președintele organizației, o piesă foarte importantă în astfel de momente. Dacă până ieri, președintele Organizației Județene, Mircea Banias, susținea că Florian Constantin este lider interimar la Municipiu, ieri, lucrurile au luat o altă întorsătură. Mai exact, la Centru a avut loc ședința Biroului Permanent Național (BPN) în cadrul căreia s-a discutat și situația din cadrul filialei de la malul mării. La scurt timp, după terminarea acestei întâlniri, de la cabinetul parlamentarului Maria Stavrositu a fost trimis un comunicat de presă: „Biroul Permanent Național al PDL a luat astăzi decizia ca deputatul Maria Stavrositu să rămână președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța. BPN a infirmat astfel hotărârea Comisiei Naționale de Statut, Etică și Litigii de a anula alegerile în filiala constănțeană din data de 5 iunie 2010, după ce deputatul a formulat o contestație la Consiliul Național de Coordonare de la sfârșitul săptămânii trecute. Prin decizia de astăzi, BPN a reparat nedreptatea ce s-a făcut Organizației Municipale a PDL și a limpezit situația privind conducerea acesteia. De astăzi, lucrurile au reintrat în normal iar Organizația Municipală a PDL are o conducere legitimă, reconfirmată de Biroul Permanent Național”, se menționează în comunicat. Contactată telefonic, Maria Stavrositu a spus că decizia luată de BPN este un răspuns concret la confuzia care se crease în Organizația Municipală a PDL Constanța vizavi de cine este președinte. „Obiectivul meu principal este de a consolida ce am construit până acum și să aducem înapoi în partid marile valori care au plecat. Totodată, doresc ca împreună cu colegii mei să răspundem dorinței agendei constănțeanului”, a mai adăugat Maria Stavrositu. „Am propus-o pe Maria Stavrositu ca să detensionez situația“ În altă ordine de idei, cel care până mai ieri era recunoscut de Mircea Banias drept președinte interimar la Municipiu, respectiv, Florian Constantin a spus că cele transmise de Maria Stavrositu nu sunt reale. „Maria Stavrositu a fost numită interimar până la organizarea alegerilor de la Municipiu. S-a mai stabilit că se va constitui o comisie alcătuită din 34 de persoane, 17 numite de doamna Stavrositu iar 17 numite de mine”, a declarat Florian Constantin. De aceeași părere este și actualul președinte interimar al PDL Constanța, senatorul Mircea Banias. El susține că, în cadrul BPN, nu s-a decis ca Maria Stavrositu să rămână președinte la Organizația Municipală a PDL Constanța ci, că a fost numită pre-ședinte interimar până la organizarea unor noi alegeri la municipiu. „A fost numită interimar de președintele Emil Boc la propunerea mea. Am dorit în acest fel să detensionez situația din cadrul filialei de la Con-stanța”, a declarat Mircea Banias. Întrebat de ce ar fi făcut o astfel de propunere pentru a o susține pe Maria Stavrositu (cunoscându-se divergențele dintre ei doi), și nu pe Florian Constantin, Banias a spus că Maria Stavrositu este deputat, deci are în spate niște voturi, în timp ce Florian Constantin nu a candidat pe niciun post important. Și deputatul Zanfir Iorguș care a fost prezent la întâlnirea BPN a susținut că Maria Stavrositu este doar președinte interimar. „Magda (n.r. Maria Stavrositu) este președinte interimar la Organizația Municipală. După alegerile de la județ urmează să se facă alegeri și la municipiu”, a spus Zanfir Iorguș. Așadar, un lucru este cert în momentul de față. Maria Stavrositu este președinte la Organizația Municipală a PDL Constanța doar până la organizarea unor noi alegeri la Municipiu.