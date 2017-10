Răpus de presiunea "străzii"! Premierul Ponta a demisionat

După ce, marți seara, aproximativ 30.000 de oameni au protestat în centrul Capitalei, ca urmare a furiei și revoltei venite în urma incendiului de la Clubul Colectiv, Victor Ponta a demisionat, ieri, iar gestul acestuia a dus la căderea întregului Guvern.Luat prin surprindere de presiunea „străzii“, Ponta nu a mai avut încotro.„Am obligația să constat supărarea legitimă care există în cadrul societății. Oamenii simt nevoia de mai mult și ar fi o mare greșeală din partea mea să ignor acest lucru. Nu vreau și nu cred că este corect să las această responsabilitate nici în seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniștrilor, sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl așteaptă și evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit, și al Guvernului României și fac acest lucru pentru că în anii în care am făcut politică, rezist la orice bătălie cu adversarii politici, niciodată însă nu mă bat cu oamenii și cred că ar fi o mare greșeală și cred că am avea toți de suferit”, a spus premierul Victor Ponta.Forfota politică s-a declanșat imediat și, în timp ce UNPR a anunțat că va reprezenta în continuare interesul național, liberalii au spus răspicat că vor alegeri anticipate, ceea ce ar duce la schimbarea întregii clase politice. În schimb, cei de la PSD au spus că se opun alegerilor anticipate, deoarece acestea ar aduce o perioadă de instabilitate de care țara nu are nevoie în aceste momente.„Cererea partidului și a mea este foarte clară. PSD dorește să rămână în continuare la guvernare, pentru a duce mai departe proiectele începute. Coaliția are majoritate în Parlament”, a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea.De departe, cel mai fericit s-a arătat fostul președinte Traian Băsescu, actualmente lider al Mișcării Populare.„Cred că Victor Ponta a făcut ce trebuia în cel mai sincer mod. Era necesar, după părerea mea. Trebuia să demisioneze demult, așa simt eu. Este un mare cadou pentru România și mă bucur că a coincis cu ziua mea”, a spus fostul președinte al României, care, ieri, a împlinit 64 de ani.Cum se poate ajunge la alegeri anticipatePotrivit Constituției, după demisia premierului Victor Ponta, președintele Klaus Iohannis are atribuția de a desemna un prim-ministru interimar, care să asigure funcționarea Guvernului până în momentul formării noului Executiv. În aceste condiții, atribuțiile prim-ministrului interimar sunt restrânse și este posibil ca șeful statului să-l desemneze în această funcție, până la formarea unui nou Guvern, pe Mircea Dușa, actualul ministru al Apărării Naționale.Ieri seară, Klaus Iohannis a anunțat că urmează să se consulte cu partidele parlamentare și a precizat că, în următoarele zile, va desemna un nou premier care trebuie să formeze Guvernul. Practic, noul Guvern ar trebui atunci să primească votul Parlamentului. Însă, teoretic, lucrurile ar putea să nu stea chiar așa și să se ajungă la dizolvarea Parlamentului, după care la alegeri anticipate.Conform legii, ca să se ajungă la alegeri anticipate este nevoie de dizolvarea Parlamentului. Această procedură este prevăzută de art. 89 din Constituție, care precizează că, „după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură”.