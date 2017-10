Raportul OSCE susţine că „limbajul dur“ a marcat campania electorală din România

Raportul OSCE susține că „limbajul dur“ a marcat campania electorală din România

Marţi, 17 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Campania electorală din România este „activă și, într-o oarecare măsură, se bazează pe platforma candidatului”, dar este dominată de tema referendumului și au existat repetate situații în care candidații și-au atacat adversarii într-un „limbaj dur”, se arată în raportul intermediar al OSCE. Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a organizat pentru ale-gerile din 22 noiembrie din România o misiune limitată de observare condusă de expertul rus Vadim Jdanovici și compusă în total din 25 de experți și observatori. Pe de altă parte, cei opt candidați prezidențiali cu care misiunea OSCE s-a întâlnit până acum au caracterizat campania electorală ca desfășurându-se, în general, într-un „mediu calm”, fără incidente majore sau opreliști în campaniile lor. În plus, OSCE remarcă faptul că Traian Băsescu pune „un accent puternic” în campania sa pe propunerea privind reforma parlamentară. OSCE apreciază Curtea Constituțională care a judecat două plângeri legate de obstrucționarea campaniei unui candidat în mass-media, iar soluționarea a fost „eficientă”. În document se mai evidențiază că acei candidați de la partidele neparlamentare care au avut întâlniri cu misiunea OSCE s-au plâns că legea electorală și, mai ales aplicarea ei, favorizează partidele reprezentate în Parlament, cum ar fi, de exemplu, cazul prevederilor privind finanțarea și reprezentarea în instituțiile care administrează alegerile. În plus, candidații partidelor neparlamentare sau cei independenți au mai spus că au fost dezavantajați în ceea ce privește accesul la mass-media și acoperirea în presă, cât și din cauza faptului că administrațiile locale sunt loiale partidelor politice majore. Misiunea limitată de observare a alegerilor (LEOM) din România condusă de Vadim Jdanovici este compusă din 11 experți internaționali provenind din nouă țări membre ale OSCE care își desfășoară activitatea în București. În plus, alți 14 observatori pe termen lung vor fi trimiși în centre regionale din țară.