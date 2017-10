Rapoartele de activitate de la CJC denotă slaba implicare a consilierilor PNL

Doar 4 din cei 15 consilieri liberali și-au depus, până acum, rapoartele privind activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Județean Constanța în anul 2016. Concret, este vorba despre președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, George Muhscină, Gheorghe Lămureanu, Marian Iordache și Bogdan Bola.În mare parte, rapoartele lor se bazează pe prezența la ședințe și activitatea desfășurată în cadrul comisiilor din care fac parte. De remarcat că, deși în timpul campaniei electorale se lăudau cu proiecte îndrăznețe, în momentul de față, doar Bogdan Bola s-a implicat mai mult pentru rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă cetățenii județului Constanța.Întins pe o pagină și jumătate, raportul celui care ar trebui să fie un exemplu pentru ceilalți colegi de partid, nu spune nimic interesant. Este vorba despre raportul liderului grupului PNL din cadrul Consiliului Județean Constanța și, totodată, președinte al PNL Constanța, George Muhscină. El precizează în documentul prezentat că, în anul 2016, a participat la mai toate ședințele, iar atunci când a lipsit a făcut-o motivat.„Am organizat întâlniri cu primarii aleși din localitățile constănțene, cu obiectivul de a cunoaște care sunt prioritățile de investiții din comunitățile acestora. Alături de colegii mei am stabilit o grilă cât mai justă de distribuție a fondurilor disponibile către comunitățile cu cele mai clare nevoi în infrastructură, educație, sănătate sau ordine publică. Am inițiat alături de grupul consilierilor județeni PNL Constanța un proiect de hotărâre privind reducerea prețului la apă și canalizare deoarece constănțenii plătesc cel mai mare preț din întreaga țară”, menționează Muhscină în raport.Așadar, tragem linie și ajungem la concluzia că, liderul PNL a avut un singur proiect de hotărâre și acela respins la vot.Și dacă șeful de partid are un raport în care nu se poate lăuda cu prea multe lucruri făcute pentru cei care l-au ales, ce să mai spunem despre ceilalți colegi ?De exemplu, atât Marian Iordache cât și Gheorghe Lămureanu nu se pot lăuda decât cu simpla prezență la ședințe. Au venit, au ascultat, au ridicat mâna și au votat după care au plecat! Așadar, alți doi liberali fără inițiative concrete.În schimb, colegul lor, Bogdan Bola, a întocmit un raport complet în care a prezentat, pe scurt, luările de cuvânt atunci când a fost nevoie și, cel mai important, rezultatul propunerilor, interpelărilor sau solicitărilor făcute către CJC, Prefectură sau alte instituții, inclusiv ministere.Cu alte cuvinte, își justifică clar acțiunile și rezultatul lor fiind unul dintre puținii aleși care își fac cunoscută activitatea în mod constant nu numai o dată pe an.Menționăm că aceste rapoarte au fost depuse deoarece Legea administrației publice locale îi obligă pe aleși să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public de secretarul instuției. Practic, rapoartele ar trebui depuse până la data de 31 martie a anului următor celui care se face raportarea. Cum mandatele actualilor consilieri au început în luna iunie a anului trecut, unii dintre ei au considerat că încă nu a trecut un an de la preluarea mandatelor și astfel ar mai avea timp până în luna iulie. Dar a trecut și iulie și rapoartele tot nu au apărut de unde deducem lipsa de interes și de respectare a legii. Iar acest lucru nu se întâmplă numai în cazul liberalilor ci și a unora de la PSD, ALDE sau PMP.