„Rămân preşedinte al PNL şi candidat la prezidenţiale“

Klaus Iohannis:

„Rămân președinte al PNL și candidat la prezidențiale“

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că rămâne candidat la prezidențiale și președinte al partidului, iar decizia instanței de luni privind statutul PNL produce doar o problemă birocratică.„Decizia nu afectează absolut deloc. Este în primă instanță și chiar și așa trebuie să vedem un pic ce s-a decis acolo. Au fost înaintate, spre validare, instanței modificările la statut, documentele congresului extraordinar și documentele congresului ordinar. În ce privește documentele congresului extraordinar și ale celui ordinar, deci inclusiv alegerea mea și a conducerii PNL, nu au fost obiecțiuni și ele au fost acceptate ca atare”, a susținut Iohannis.Acesta a adăugat că este președintele PNL în continuare. Liderul PNL a mai precizat și că rămâne candidat la prezidențiale, „probabil spre supărarea unor contracandidați”.„Pot să vă asigur că aceasta este o procedură judiciară care nu are niciun fel de urmări practice pentru modul în care acționăm acum, nu are nicio influență asupra statutului meu de președinte PNL, nu are nicio influență asupra procesului de fuziune PNL-PDL și nu are absolut nicio influență, probabil spre supărarea unor contracandidați, asupra faptului că sunt în continuare candidatul desemnat pentru prezidențiale”, a precizat Iohannis.Tribunalul București a respins, luni, cererea PNL de înregistrare a modificărilor aduse statutului partidului în baza cărora Klaus Iohannis a fost ales președinte al acestei formațiuni politice. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.La congresul din 28 iunie, Klaus Iohannis a fost ales președinte al PNL, el primind o derogare de vechime din partea Delegației Permanente a partidului.