„Rămân în fundaţia Mişcarea Populară, nu mă înscriu în partid”

Ca mereu in politica, ne ascudem dupa degete. Miscarea Populara nu se transforma in partid dar infiinteaza un partid. Ori ei cred ca noi romanii suntem prea prosti or se cred ei prea destepti. O " miscare populara" apare si ia amploare in randul populatiei, in diferite zone ale tarii datorita neajunsurilor, a lipsurilor de tot felul, datorita unei vieti chinuite din cauza conducatorilor etc. Asa zisa ... miscare populara, este infiintata la ordin si din ea fac parte toti nemultumitii unei clase politice care nu a reusit sa puna si ea mana pe un ciolan sau care nu este primita la masa imbuibatilor de putere, masa celor care vor mereu sa castige pe spatele romanilor cinstiti, ... si lista este mai lunga.