Raluca Turcan va candida pentru o funcţie de conducere în PDL

Raluca Turcan va candida pentru o funcție de conducere în PDL

Ştire online publicată Marţi, 14 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PDL Raluca Turcan a declarat, ieri, pentru Mediafax, că, la viitoarele alegeri interne din partid, intenționează să candideze pentru o funcție de conducere în PDL și a apreciat că, pentru președinția partidului, „încurajează varianta a cel puțin doi candidați”. „Voi candida la o funcție în partid, însă va trebui să am o discuție cu organizația din care provin și cu colegii din conducerea partidului”, a spus Turcan. În legătură cu funcția de președinte al partidului, Raluca Turcan a arătat că este prea devreme să spună cine ar trebui să candideze, menționând că, în orice situație, competiția este bună. „Competiția este bună în orice situație, indiferent de cine candidează. Eu aș încuraja varianta a cel puțin doi candidați pentru președinția partidului”, a apreciat Turcan. Întrebată dacă Emil Boc ar trebui să fie reales președinte al partidului, Raluca Turcan a declarat că nu știe dacă acesta va mai candida. „Orice om are dreptul să candideze și domnul Boc, dacă va dori să candideze, are acest drept”, a menționat deputatul PDL.