Raluca Turcan susţine că dacă Guvernul nu demonstrează competenţă se impune o intervenţie

Raluca Turcan susține că dacă Guvernul nu demonstrează competență se impune o intervenție

Ştire online publicată Joi, 19 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PDL Raluca Turcan a declarat, ieri, la RFI România, că vrea să vadă în actul de guvernare „coerență, competență, performanțe și să apară rezultatele”, întrucât au fost „incoerențe, ezitări și unele întârzieri în aplicarea unor decizii”, notează Mediafax. „Evident că au fost unele incoerențe în actul de guvernare, nu are rost să ne ascundem după deget și nici să fim ipocriți. Au fost unele incoerențe, au fost unele ezitări, poate unele întârzieri în aplicarea unor decizii. Cu toții am considerat că astfel de greșeli ne fac rău, aduc atingere în primul rând cetățenilor, dar și Partidului Democrat Liberal. Deci, am tras o linie și am acceptat cu toții că din acest moment nu mai putem tolera, pentru că și nivelul de suportabilitate al oamenilor are o limită. Vreau să văd în actul de guvernare coerență, vreau să văd competență, performanțe și să apară rezultatele. Dacă nu apar rezultatele sau acestea întârzie să apară în unele domenii, atunci este evident că trebuie să intervenim”, a declarat Raluca Turcan la RFI România. Întrebată ce trebuie să se schimbe, dacă doar oamenii sau și viziunea de ansamblu, în condițiile în care remanierea Guvernului este așteptată la toamnă, Turcan a răspuns: „Viziunea de ansamblu nu are cum să se schimbe, pentru că reformele în linii mari au fost trasate. Ele sunt dureroase, n-au fost făcute în 20 de ani, dar obiectivele acestor reforme sunt stabilite. Modalitatea în care ne atingem aceste obiective de guvernare poate să varieze”. Mai mulți lideri ai PDL au arătat, în ședința de BPN de luni seară, că este nevoie de o reformă a partidului și de o remaniere și au reiterat cererea ca până pe 1 septembrie premierul să vină cu un plan de restructurare și o analiză pe miniștri, iar propunerea privind o conducere interimară a partidului nu a avut susținere, au declarat, pentru Mediafax, surse din conducerea partidului.