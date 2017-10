Raluca Turcan: "Sorin Grindeanu, o soluţie de avarie a PSD"

2

ciobul si oala sparta.

Stimata doamna Turcan,bine ar fi sa va spuneti cu mai multa convingere parerea referitoare la programul lansat de PSD si in special consecintele lui .Cea ce face opozitia acum,in frunte cu bBasescu nu sunt decat niste atacuri la persoana.Cu scuzele de rigoare,va reamintesc ca dumneavoastra,in actuala functie sinteti o solutie de avarie pe post de tampon in gaura corabiei PNL in care patrunde apa,Se scufunda daca mai aruncati astfel de pocnitori fasaite.Vorba cea;rade ciob de oala sparta.