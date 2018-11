Raluca Turcan: "Moțiunea de cenzură va fi depusă până la finalul acestui an"

Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi depusă până la sfârșitul anului.„Moțiunea de cenzură va fi depusă până la finalul acestui an și va reprezenta un ultim apel adresat parlamentarilor deopotrivă din Opoziție și din actul guvernamental că au șansa să stopeze această guvernare incompetentă, lipsită de responsabilitate, care ne face de rușine în interior și în străinătate și care nu se concentrează pe altceva decât pe agenda personală legată de justiție, a lui Liviu Dragnea”, a anunțat Raluca Turcan, citată de Agerpres.Prim-vicepreședintele PNL nu crede că Opoziția va anunța, luni, data depunerii moțiunii.„Am discutat cu privire la depunerea moțiunii, însă nu cred că ea va fi anunțată luni. Cert este că am fixat deja niște repere de timp, până la care moțiunea de cenzură trebuie să fie votată în Parlament și lucrul acesta îl vom anunța după ce ne punem de acord cu toții, toți cei care am discutat de această moțiune de cenzură”, a explicat Raluca Turcan.Liderul deputaților PNL a afirmat că toți parlamentarii din Opoziție susțin moțiunea de cenzură și că se discută cu cei din UDMR, PSD și ALDE pentru a le obține sprijinul.„Da, toate partidele din Opoziție susțin moțiunea. Și nu numai partidele parlamentare de Opoziție, ci și parlamentari neafiliați. De altfel, la toate demersurile pe care le-am făcut până acum în Parlament, am avut semnăturile parlamentarilor din partidele parlamentare de Opoziție, plus parlamentari neafiliați, inclusiv membrii ai minorităților naționale”, a arătat Raluca Turcan.Turcan spune că UDMR va anunța dacă va vota sau nu moțiunea Opoziției.