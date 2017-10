Raluca Turcan: "Avem nevoie de Mihai Răzvan Ungureanu"

Ştire online publicată Vineri, 18 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PDL Raluca Turcan a declarat, vineri, pentru Mediafax că "PDL are nevoie" de Mihai Răzvan Ungureanu și acesta are nevoie de PDL pentru viitoarea sa carieră politică, arătând că după locale partidul ar trebui să devină nucleul unei mișcări de dreapta, iar premier să fie Ungureanu."Cred că după locale e important ca PDL să devină nucleul unei mișcări de dreapta care să grupeze toate forțele politice, civice, care se opun stângii, iar propunerea naturală a acestei construcții politice pentru funcția de premier poate fi domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Cred că PDL are nevoie de el și cred că și domnia sa are nevoie de PDL pentru viitoarea sa carieră politică. Odată cu această ancorare politică solidă, o cursă prezidențială poate fi o consecință firească pentru domnul Mihai Răzvan Ungureanu", a precizat Raluca Turcan.