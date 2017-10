Raluca Turcan a preluat conducerea PNL. Predoiu vrea să fie el preşedinte

2

Punem pariu ?

Mai Carmen , astia , liberalii , cati membri or mai existand , sunt fiecare in parte , partid , popor , conducator , si potentiale solutii partinice alternative la PNL ! Punem pariu ca PNL-ul se va rupe in doua si in trei partide ,,liberale'' si ,,populare'' in scurt timp ? Langa ei , foarte aproape si tandri , se afla taranistii . Ii cheama cu cantec de sirene ...