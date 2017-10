RAJDP Constanţa nu mai are dreptul de a aplica taxe şi tarife pe drumurile din administrare

2

Raspuns ptr Mihai

Stimate Mihai,aceasta taxa de drumuri judetene , in primul rand este o taxa abuziva. In pretul motorinei este inclusa o taxa de drum care cota parte ar trbui sa plece catre drumuri judetene prin Ministerul de Finante, dar asa cum bine sti, opacitatea sistemului actual iti permite sa vezi un ciu-ciu cum sunt folositi si cheltuiti banii publici. Mai mult aceasta taxa a lu' Constantinescu, permite unora sa aplice repararii asfaltice in doua straturi pe hartie si una in realitate, in plus orice comerciant care te aprovizioneaza pe tine in piata cu una alta iti va pasa acesta taxa in produsele pe care tu le cumperi. Firmele mari cum le numesti tu platesc o taxa destul de mare pentru fiecare transport agabaritic care iti strica tie asfaltul. Asa ca afirmatia ca Palaz e ..... cred ca este valabila ptr tine.