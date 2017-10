Rahău, cu un picior în cursa pentru Primăria Năvodari

Pe locul șapte pe listele partidului pentru europarlamentare, Dan Nicolae Rahău, președintele PRM Năvodari, are și 50% șanse de a se înscrie în cursa pentru primăria condusă, în prezent, de democratul Tudorel Calapod. Dacă la începutul anului, Dan Nicolae Rahău excludea posibilitatea de a candida la Primăria Năvodari, acum, în proporție de 50% este de părere că se va regăsi pe listele de la localele de anul viitor. Potrivit declarațiilor lui Rahău, nedreptatea, interesele de pe plan local și faptele unora au contribuit la luarea deciziei de a fi el posibilul candidat al PRM în lupta pentru Primăria Năvodari. La acestea, susține Rahău, s-a adăugat și faptul că mulți locuitori din oraș i-au solicitat să intre în cursă. Până la Primăria Năvodari, Rahău are însă șanse să prindă un loc și în Parlamentul European, el figurând pe locul șapte pe listele definitive ale PRM. De altfel, astăzi, președinții organizațiilor județene ale PRM împreună cu candidații desemnați pentru europarlamentarele din noiembrie vor participa, la București, la o în-tâlnire cu conducerea partidului. Cu această ocazie, președintele Corneliu Vadim Tudor le va prezenta strategia pentru campania electorală care va demara în scurt timp. Împreună cu Rahău, va mai lua parte la discuțiile cu conducerea de la centru și Radu Comănici, președintele PRM Constanța.