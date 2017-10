Raed Arafat: România, prima ţară din Europa, daca nu şi din lume, în telemedicină

Raed Arafat: România, prima țară din Europa, daca nu și din lume, în telemedicină

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Romania este prima tara din Europa, daca nu si din lume, in telemedicina, iar in prezent, 100 de ambulante au in dotare aparatura care transmite informatii video, a spus dr. Raed Arafat, presedintele Fundatiei pentru SMURD si secretar de stat in Ministerul de Interne.„Pot sa spun ca Romania este considerata poate prima tara din Europa, daca nu din lume, cu retea de telemedicina foarte complexa si foarte bine pusa la punct care inca este in dezvoltare", a declarat doctorul Raed Arafat, in cadrul unei conferinte.Raed Arafat a mai spus ca in prezent sunt 1.200-1.400 ambulante de tip B care au posibilitatea de transmitere a datelor de pe teren. A.N.