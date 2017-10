Radu Mazăre: „Sunt de aceeaşi parte a baricadei cu Sindicatul APC“

Radu Mazăre: „Sunt de aceeași parte a baricadei cu Sindicatul APC“

La sediul Primăriei Constanța, a avut loc, vineri, o întrevedere între reprezentanții Sindicatului APC și primarul Radu Mazăre. După întrevedere, Ștefan Grigorie, vicepreședintele Sindicatului APC, a declarat că va mai urma o a doua întâlnire cu administrația locală.„Noi avem temeri în privința pre-luării unui pachet de 13% din acțiunile Portului de către Primăria Constanța. Ne temem pentru locurile noastre de muncă, deoarece, din 2008, mai multe secții care mergeau bine au fost externalizate. Ne dorim investiții în port. Acum au fost doar tatonări între noi și primărie. Nu renunțăm la protestul anunțat pentru zilele de luni, marți și miercuri din fața CNAPMC, unde vom protesta împotriva preluării pachetului de acțiuni. Dar va avea loc Biroul Executiv în port, unde vom lua o hotărâre și vom formula un punct de vedere clar”, a declarat Ștefan Grigorie.Pe de altă parte, edilul Con-stanței spune că își asumă vina pentru că nu s-a întâlnit mai devreme cu reprezentanții sindicatului.„Nu m-am gândit că acești oameni au anumite temeri, însă acestea or să dispară în mo-mentul în care vom lămuri lucrurile. Le-am explicat că suntem exact de aceeași baricadă, că am avut întotdeauna o înțelegere pentru oameni, am găsit soluții. Mai mult decât atât, le-am spus că interesul este al meu și al Consiliului Local să crească investițiile și implicit locurile de muncă. Le-am mai spus că interesul nostru este și ca tarifele să fie actualizate și să nu se mai decidă prin hotărâri guvernamentale nivelul chiriilor”, precizează Radu Mazăre.