Radu Mazăre şi Crin Antonescu, la un pas de bătaie

1

Basescu va plati pt tirania lui dar cand vom scapa de pastaie

ca sa fiu sincera,MAZARICHEA A FACUT SI BUNE SI RELE(mai mult rele) IN CTA DAR PER TOTAL VA RAMANE CA O RUSINE IN ISTORIA CONSTANTEI!Un marlan de cea mai joasa speta care s-a imbogatit pe spinarea noastra...indatorand orasul CTA PE 30 ANI !