Radu Mazăre rămâne primarul Constanţei

de mortuis nil nisi bene ?

Sa retinem cateva aspecte.Din toate comunicatele si declaratiile aparute astazi rezulta ca PSD este marele castigator.De PNL nu se pomeneste nimic.Unde au castigat liberalii este mentionata USL Mazare nu se va schimba si se va da mai mult in spectacol spre desfatarea admiratorilor care l-au reales.In sfarsit,cand e vorba de invingator,vorba aia,sa vorbim numai de binele care ne asteapta.Despre raposatul PDL la fel,zicala referindu-se la cei morti despre care trebuie sa vorbesti de bine.Dar nu se poate.Este greu de imaginat cum a fost posibil ca PDL sa faca atatea greseli grave.Sa mentina in functie lideri nedoriti de cetateni si chiar de pedelisti.Sa se increada in tot felul de lepadaturi cu pretentii de aliati.Sa dovedeasca pana in ultima clipa aroganta,desi stia ca risca majoritatea in Parlament.Sa faca jocul FMI,BM,BE,UE si altor factori politici fara sa opuna nici un fel de conditii si rezistenta,cel putin pentru a salva aparentele.Toate aceste institutii nu au dat doi bani pe Guvernul Boc dupa ce au folosit Romania drept cobai.Sa admita indisciplina anarhia si abuzurile in propriile sale organizatii ca de ex.in Constanta unde Chiru,Constantin si alte asemenea fainoase n-au nici o legatura cu Statutul si au transformat organizatia in agentie de plasare a unor indivizi anonimi in tot felul de functii.Dl Chiru n-a avut cel putin demnitatea de a candida sub steagul partidului.Exista o singura solutie: organizarea alegerilor in toate organizatiile si eliminarea oportunistilor,carieristilor si medioctitatilor.Altfel,la toamna PDL va ramane doar o amintire.