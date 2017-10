Radu Mazăre îl vizitează pe Nicuşor Constantinescu la penitenciar

4

Si totusi se misca

Pana azi,toata lumea a crezut ca Soarele se roteste in jurul Pamantului.Fals ! Soarele se roteste in jurul Baronulului de Constanta.Toate planetele se rotesc in jurul Baronului,toate galaxiile,toate ziarele,toata Romania,intreg Universul.Citim ca Radu Mazare il viziteaza pe Nicusor la penitenciar.In curand,o sa aflam si cand il doare burtica pe Mazare sau cand se scobeste el in dinti.Citind anumite comentarii,am observat ca acest ziar,este urmarit de romani stabiliti in strainatate sau de oameni bine informati.Acestor comentatori bine informati,redactiei ziarului,le pun o intrebare: CARE ESTE ISTORICUL CONSILIILOR JUDETENE ? CE ROL AU ACESTE CONSILII JUDETENE ? CE ECHIVALENT GASIM INTRE ACTUALELE CONSILII JUDETENE SI INSTITUTII SIMILARE DIN ROMANIA ANTEBELICA SAU DIN TARLE EUROPENE ? Pana voi primi un raspuns serios,imi raspund eu la intrebare.CONSILIUL JUDETEAN este mostenitorul COMITETULUI DE PARTID JUDETEAN sau JUDETEANA DE PARTID(PCR),pe scurt.Presedintele Consiliului Judetean il mosteneste pe PRIM-SECRETARUL COMITETULUI JUDETEAN DE PARTID.El este un fel de Vasile Valcu daca vreti.O stafie mai bantuie prin Dobrogea,este stafia Judetenei de Partid.Stafia bolsevismului,fantoma prim-secretarului de partid ne bantuie visele.Consiliul Judetean este un instrument de politizare excesiva a institutiilor statului aflate intr-un judet.Consiliul Judetean este glasul partidului in judet.Cu ajutorul Consiliului Judetean, vointa partidului aflat la guvernare ajunge pana in farfuria mea,in gradinite,in scoli,pe tot teritoriul judetului.Fara primul-secretar,partidul nu exista.Consiliul Judetean este o institutie primitiva de control al populatiei,este o institutie specifica dictaturilor comuniste.Cu ajutorul Consiliilor Judetene,Romania a fost feliata intre diverse partide autointitulate de dreapta sau de stanga.De observat ca toate partidele (PSD,PNL,PDL,etc) sunt interesate in mentinerea acestei institutii inutile pentru cetatean.In plus,Consiliile Judetene au fabricat baroni,oligarhi,retele de influenta sau grupuri mafiote de interese.Presedintele Consiliului Judetean este etern,el poate "sa castige" cate mandate vrea el, le da voie legea electorala.Partidul e in toate..... Acum,spalati-va cu ei pe cap.Este cam tarziu.Grupurile de interese au strans atatia bani si atatea averi incat au inceput sa ameninte cu un razboi civil (vezi primarul Craiovei).Este suficient sa pocneasca dintr-un deget si 20.000 de "razboinici" ajung la dispozitia partidului/baronului.Chiar Mazare prin uniforma lui se crede un razboinic.Si toate astea, se fac in numele democratiei occidentale. Vin vremuri grele.Astept totusi sa fiu contrazis sau astept un raspuns la intrebarea pusa de mine.O zi buna !