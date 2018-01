Radu Mazăre, fuga de Statul Paralel şi moştenirea lăsată constănțenilor

Radu Mazăre, fuga de Statul Paralel și moștenirea lăsată constănțenilor

Radu Mazăre a jucat multe roluri la viața sa. Doar unul singur l-a păstrat pentru sfârșitul anului care s-a terminat. Așa că, le-a făcut o surpriză anchetatorilor și s-a transformat în Mos Crăciun. Și cum nu mai putea să dea pui, zahăr și ulei celor din Constanța, s-a dus să le dea cadouri prietenilor din Madagascar.Mazăre a plecat ! Fuse, fuse și se duse, mai ceva ca zmeul cu care îi place să se joace ! Fostul primar nu a fugit. El a plecat legal din țară cu un avion pe ruta Otopeni – Paris via Madagascar. Dar se poate interpreta că a fugit pentru că a anunțat că nu se mai întoarce. Din punct de vedere juridic, el nu va mai putea îndeplini condițiile impuse de magistrați prin intermediul controlului judiciar și ar trebui dat în urmărire internațională. Însă, la fel ca și în alte cazuri, oamenii legii întârzie să-și facă treaba cum trebuie. Ce atâta grabă ? Să se așeze mai întâi sărmăluțele, fripturile și, pe urmă, vom vedea dacă da sau ba ! Pus la adăpost, Mazăre a transmis o scrisoare și a spus cu subiect și predicat de ce nu se mai întoarce. Sau, cel puțin, așa are el de gând !„Sunt o țintă politică a Statului Paralel și ca independență obiectivă, în România, nu am nicio șansă să beneficiez de o justiție corectă și imparțială. Pentru toate aceste motive am decis să solicit azil politic în Republica Madagascar. Atunci când în România va exista o justiție reală, mă voi întoarce”, a scris Radu Mazăre în epistolă.Radu Mazăre a plecat dar constănțenii nu vor putea să-l uite prea ușor. Au rămas „moștenire” de la el, blocurile din Henri Coandă, parcurile ciopârțite, stațiunea Mamaia sufocată de clădiri, datoriile la Polaris și un Cazino de care dacă te sprijini mai serios se dărâmă.Fostul primar are, în momentul de față, opt dosare penale. Doar în unul a fost, deocamdată, condamnat la patru ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Sentința nu este definitivă. În consecință, din punct de vedere legal, Mazăre beneficiază, în continuare, de prezumția de nevinovăție. Chiar și așa, acest James Bond de Constanta sau faraon de Mamaia a ales sa fugă decât să dea piept cu anchetatorii. Ceea ce, te duce cu gândul că ar putea fi vinovat și, implicit, la un moment dat, ar trebui să execute niște ani de pușcărie. Dar el nu spune că de frica pușcăriei a plecat, ci de frica Statului Paralel. Ăla de care se simte hărțuit...Pentru cei mai mulți dintre prietenii săi, este greu de înțeles cum primarul care își arăta mușchii, ba în fața ziariștilor care puneau întrebări indiscrete, ba în fața procurorilor sau polițiștilor cărora le transmitea public „să-l pupe în fund”, a plecat ca un laș ! Unul care, așa cum spuneam la început, a jucat multe roluri în viață. Printre care și pe cel al lui Ștefan cel Mare. Păi, bine, măi, băiatule ! Așa făcea Ștefan cel Mare ? Dădea bir cu fugiții și se victimiza când îl cotropeanu turcii sau rămânea în țară și se bătea, parte în parte cu ei, până la sfârșitul luptei ?