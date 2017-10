Radu Mazăre acuzat de mită electorală

1

PDL

PDL este partidul lui chiru,partidul care a luat de la gura oamenilor in schimbul intereselor lor personale,partidul care a tradat tara vanzand-o ungurilor,partidul care a calcat in picioare oamenii,mamicile,pensionarii si toata Romania.chiru este presedintele acestui partid si se da mare candidat la primaria c-t.PAI CE SA FACEM CU TINE MAI,GRATARAGIULE ? du-te la tine in eforie,acolo unde locuiesti tu si nu mai minti constantenii cu minciuni electorale.sa-ti fie rusine,pacalesti si amagesti batranii .