RADU MAZĂRE a DEMISIONAT din toate funcţiile deţinute în PSD: "Până în vară nu voi mai fi edil în Constanţa"

RADU MAZĂRE a DEMISIONAT din toate funcțiile deținute în PSD: "Până în vară nu voi mai fi edil în Constanța"

Ştire online publicată Vineri, 20 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat, joi seară, la România TV, că și-a dat demisia, în cursul zilei, din toate funcțiile pe care le deținea în PSD."Nu voi mai fi primar multă vreme. Până în vară nu voi fi mai edil în Constanța. (...) Nu mai îmi spuneți președinte PSD Constanța, că mi-am dat demisia din toate funcțiile din partid. Nu și din calitatea de membru de partid, că pierdeam primăria. Până în vară renunț și la funcția de primar", a declarat Radu Mazare, la România TV.Edilul Constanței a precizat că nu a vorbit cu nimeni, din conducerea PSD, și că nimeni nu i-a cerut să își dea demisia, decizia aparținându-i în totalitate."Nu. Nu am avut nicio discuție cu nimeni. Astăzi, după plimbarea cu caiacul, pe care am făcut-o liniștit pe mare, mi-am dat seama că trebuie să scriu această demisie. Am scris-o. Nu mi se pare în regulă ca un partid să te considere vinovat, când un procuror începe o urmărire penală împotriva ta. Nu mi se pare că este echitabil și că are legatură cu prezumția de nevinovăție. Pe teoria nouă de curățare în partid, dacă mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat acum două zile, trebuia să plec. M-a mâhnit și mă mâhnește această obediență față de procurori pe care o au cei de la conducerea partidului. În curând, voi renunța și la funcția din PSD și să facă ce vor cu partidul lor", a adăugat Radu Mazăre.Pe de altă parte, edilul Constantei a afirmat, de mai multe ori în timpul intervenției sale, că vrea să renunțe de tot la viața publică, pentru că nu mai rezistă."Eu nu dorm liniștit. Dorm cu geanta la cap că te cheamă procurorul și te trezești în fața unei povesti de te doare capul. (...) Nu trăiesc o viață deloc plăcută. Asta m-a determinat și mi-am dat seama că nu am pentru ce să trăiesc așa cu geanta la ușă. (...) Fiecare om mai are dreptul și la viața lui. E adevarat ca poate dintr-un anumit unghi poate fi privit ca un gest de lehamite. As vrea sa pot sa mai rad si eu. Eu nu mai rad in ultima vreme. Pentru ce?", a adaugat edilul, citat de realitatea.net.Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiției au respins, marți, solicitarea procurorilor anticorupție de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Radu Mazăre, după ce acesta a fost reținut în arestul Poliției Capitalei pentru 24 de ore. El este acuzat de trei infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și obținere pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, precum și de două infracțiuni de conflict de interese.