Radu Comănici va candida pentru şefia CJC

Radu Comănici va candida pentru șefia CJC

Președintele PRM Constanța, Radu Comănici, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că va candida pentru șefia Consiliului Județean Constanța sau pentru un post de consilier.Comănici a explicat că, de când a fost replasat în funcția de președinte al organizației județene, activitatea sa de bază a fost să „trezească” membrii PRM din județ pentru a se pregăti de alegeri. Deși nu a avut mult timp la dispoziție, el spune că a reușit să definitiveze candidaturile pentru 51 de comune, atât pentru funcția de primar, cât pentru cele de consilieri locali. De asemenea, liderul peremiștilor din județ a menționat că în maxim două săptămâni vor fi definitivate candidaturile pentru alte șapte localități, iar până sâmbătă se găsi candidatul optim pentru administrația locală Cernavodă. Acesta a specificat că există câteva comune și orașe unde PRM nu a găsit persoanele pentru a intra în lupta electorală, dar pentru care partidul va aborda o altă strategie. Președintele PRM a specificat că în localitățile Castelu, Saligny și Hârșova va propune celorlalte formațiuni politice susținerea unui singur candidat. Aceeași tactică se dorește a fi pusă în practică și pentru candidatura la primăria municipiului Constanța. În cazul în care nu se va dori o colaborare din partea celorlalte partide, „PRM își va desemna un candidat propriu”.„Numele celor care vor candida le vom anunța în apropierea perioadei de depunere a candidaturilor pentru că mă aștept la orice. Nu vreau să am surprize cum am avut la Vulturu, când am vorbit cu Ion Boc să candideze și apoi și-a depus candidatura din partea PSD”, a explicat Comănici.Comănici vrea locul lui NicușorÎn ceea ce îl privește, acesta are ținte mai ambițioase decât reprezentanții unor partide cu mai multă forță în județ. Comănici a specificat că dorește să candideze pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Constanța sau, cel puțin, pentru o funcție de consilier în cadrul aceleiași instituții.Pentru Consiliul Local Municipal Constanța, PRM și-a setat obiectivul obținerii a două sau chiar trei funcții de consilieri, în timp ce pentru consiliile locale din restul județului își dorește cel puțin câte un consilier în fiecare oraș sau comună.Pentru ca toate aceste obiective să fie atinse, peremiștii spun că au nevoie de cel puțin 15.000 de voturi, adică aproximativ 14-15 voturi de la fiecare membru și simpatizant. Președintele PRM a menționat că are convingerea că va obține aceste voturi, deși după cum a afirmat chiar el, în unele localități organizațiile sunt dezbinate și nu au nici măcar un sediu în care să-și desfășoare activitatea.Referitorul la plecarea fostului președinte PRM, Mircea Stoian, către PPDD, Comănici a menționat: „Regret că a plecat din partid și se poate întoarce oricând. Țin să menționez că a plecat doar cu trei oameni, nu cu 1.000 așa cum spune el”.