Radu Berceanu a demisionat din funcţia de preşedinte al PDL Dolj

Radu Berceanu a demisionat din funcția de președinte al PDL Dolj

„În ultimul Colegiu Director al PDL care a avut loc luni, Radu Berceanu a anunțat că se retrage din funcția de președinte al PDL Dolj și am fost desemnat eu președinte interimar să conduc organizația până la viitorul Consiliul de Coordonare Județean când vor avea loc alegeri', a declarat, vineri, Marian Jean Marinescu.Potrivit Agerpres, acesta a explicat că, potrivit statutului partidului, în momentul în care președintele organizației județene se retrage, automat unul dintre prim-vicepreședinți devine președinte interimar. 'PDL Dolj are doi prim-vicepreședinți - domnul deputat Constantin Dascălu și eu. Domnul Dascălu a spus că nu dorește să fie președinte interimar, ca atare am fost desemnat eu', a mai afirmat Marinescu.Senatorul Radu Berceanu, a declarat, pe 3 aprilie, la Craiova, în cadrul unei conferințe de presă, că la următoarele alegeri parlamentare nu va mai candida, pentru că îi sunt suficienți 23 de ani în Parlament. Berceanu a mai spus că are de gând să se retragă din politica la vârf, iar până la sfârșitul acestui an va renunța la funcția de președinte al PDL Dolj, însă nu are de gând să plece din Partidul Democrat Liberal, nici ca independent și nici la alt partid.'Nu mai candidez la următoarele alegeri parlamentare, pentru că este suficient. Eu la sfârșitul acestui an și acestui mandat de parlamentar împlinesc 23 de ani de când sunt parlamentar și cred că este suficient. Trebuie să vină tineret și în Parlament și cred că este bine să nu stai prin Parlament până când nu mai știi bine ce se întâmplă pe acolo. Eu l-am văzut pe Alexandru Bârlădeanu, demult, demult, pe Oliviu Gherman mai încoace, mai văd și pe alții pe care de data asta nu vreau să îi mai numesc ca atare, dar dacă vă uitați în lista Senatului o să îi vedeți pe cei care au niște vârste memorabile și care văd că mai vor încă un mandat. Eu fac parte dintre cei care cred că mai există și altceva de făcut pe lume decât politică. Am de gând să ies din politica la vârf, dar nu am de gând să plec din PDL, deși am auzit că a fost așa un fel de zvon. Nici pomeneală. Eu nu o să plec niciodată, nici independent, nici la alt partid. Poate să plec acasă, asta da. Dar nu o să plec la alt partid', a spus Berceanu.