Rablele, gunoaiele şi câinii maidanezi le dau bătăi de cap constănţenilor

Rablele, gunoaiele și câinii maidanezi le dau bătăi de cap constănțenilor

Constănțenii au posibilitatea de a-și exprima nemulțumirile, opiniile, comentariile față de activitatea administrațiilor locale din județ prin intermediul adresei www.domnule primar.ro. Aici, puteți comunica direct primarului „problemele personale sau de interes comunitar”. Începând cu anul 2005, „DomnulePrimar.ro. Spune ce te doare!” funcționează la nivel național ca o sferă a dialogului pentru toți cetățenii care vor să ia atitudine în raport cu dificultățile pe care le întâmpină în diferite situații de interes personal sau public. Dacă, la nivel național, există primari care interacționează foarte des cu cetățenii pe această platformă, unii oferind zilnic zeci de răspunsuri la toate solicitările, la Constanța, nici unul dintre actualii edili nu a răspuns la aceste sesizări. Până acum, singurii care le-au răspuns locuitorilor sunt Zanfir Iorguș, fostul primar al municipiului Mangalia, și Tudorel Calapod, fostul primar al orașului Năvodari. „Ce așteptați?“ Dintre toate primăriile constănțene înregistrate pe acest site, Primăria Constanța a primit cele mai multe sesizări din partea locuitorilor. Ștefan Narcis scrie pe 9 august că viața oamenilor și a mașinilor parcate în zona Doraly este pusă în pericol din cauza unui copac rupt în două și a cărui coroană stă suspendată la aproximativ 20 de metri de sol. „Doamnă director TRAȘCĂ AURORA de la Direcția Gospodărire Comunală sau COMAN GHEORGHE, șef la Serviciul Administrare Spații Verzi, ce așteptați? Doriți cu ardoare să se întâmple o nenorocire și după aceea să dați din colț în colț și să aruncați vina de la unul la altul”, pune problema consănțeanul. Victor Hronaru se adresează și el Primăriei Constanța pe 23 iulie 2010, pentru a atrage atenția administrației locale asupra mașinilor abandonate pe Aleea Prieteniei, între str. Eliberării și Solidarității. Și Ileana Codrea se plânge de rablele abandonate în zona ICIL, mai precis de cele câteva autoturisme Dacia, „aflate într-o stare avansată de degradare, vandalizate și transformate în reale tomberoane de gunoi”. Un alt constănțean, Ștefan Gheorghe, scrie tot pe 23 iulie 2010 că, în aceeași zonă, o haită de cinci câini „face legea zi și noapte”. „Rugăm interveniți, luați-i undeva la ONG-urile iubitoare de câini pentru că iubitorii de câini din bloc nu și-i iau în casă!!! Ne-am săturat de mizerie și lătrat și pureci!!!”, susține ferm el. „Vreau bani în Italia să-mi trimiteți“ Cea mai interesantă solicitare vine din partea Gabrielei Miron și este adresată Primăriei Albești, înregistrată la 17.09.2009 cu titlul „Vreau bani în Italia să-mi trimiteți”. „Am născut fată în Mangalia și pentru doi ani am luat alocație după care am plecat în Italia cu fata. Aș vrea să știu cum pot lua și restul de bani fără să ne întoarcem în România. Acum nu avem posibilitate. Aștept răspuns”, scrie ea. Muzeul Turistului Vasile Ionescu se adresează primarului din Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, într-o sesizare redactată cu data de 3 august 2010. El mărturisește că a ales să își petreacă, după zece ani, concediul de odihnă la Mangalia și s-a trezit, într-o zi, într-o gură de canalizare după ce a călcat pe un capac de canalizare. „Din fericire în afară de câteva julituri am scăpat cu bine, mai puțin papucii care au ajuns pe fundul canalizării. Domnule primar, profit de ocazie să vă propun înființarea unui muzeu al turiștilor și donez, ca prim exponat pentru acest muzeu, perechea de papuci din piele, pe care o puteți găsi în respectiva gură de canal”, mai precizează turistul. Tot la Mangalia, Dănuț Andronie remarcă, în sesizarea sa din 4 aprilie 2010, că „sunt prea mulți câini în oraș”. „Se apropie sezonul și nu cred că este o imagine prea frumoasă aceasta, cu câini la fiecare ghenă de gunoi”, mai scrie el. La Medgidia, un alt cetățean este nemulțumit de mizeria care domnește în zona sa. „Cum se face că în zona unde stau eu gunoiul stă aici cu zilele și nu vin muncitorii să-l strângă, domnule primar. Stau în zona berărie lângă casa albă. Vă rog să luați niște măsuri cu aceste blocuri”, notează el în sesizarea scrisă pe 28 mai 2010. Propuneri Primăria Năvodari a primit din partea cetățenilor propuneri pentru accesarea unor fonduri europene. Un năvodărean îi sugerează primarului Nicolae Matei, în sesizarea din 11 august 2010, ca malul lacului Tașaul din partea de nord să fie împădurit prin accesarea unor fonduri europene pentru mediu. „Acest lucru s-ar putea face mobilizând elevii și cetățenii la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii noiembrie sâmbăta și duminica”, a mai recomandat el.