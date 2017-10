Putem sta liniştiţi! Primăria Constanţa acordă subvenţia la căldură şi pentru luna martie

Putem sta liniștiți! Primăria Constanța acordă subvenția la căldură și pentru luna martie

Consilierii locali municipali din Constanța s-au reunit, ieri, în cadrul ședinței ordinare a lunii martie.Pe ordinea de zi, s-au aflat 36 de proiecte de hotărâre, toate acestea fiind dezbătute și aprobate în lipsa primarului Radu Mazăre.Printre altele, aleșii locali au aprobat dizolvarea SC RADET SA Constanța și înființarea SACET. Mai exact, ei au adoptat memorandumul Guvernului pentru preluarea, de către Primăria Constanța, a acțiunilor deținute de statul român la CET Constanța, scopul final al acestei acțiuni fiind scăderea, pe viitor, a prețului la gigacalorie. În cadrul întâlnirii, viceprimarul Decebal Făgădău a explicat, la solicitarea liberalei Ana Marcu, fuziunea RADET - SACET.„Lucrurile sunt încurcate în privința fuziunii. Noi am înființat, acum ceva vreme, SC RADET SA, ca societate distinctă cu personalitate juridică. Ea a fost dizolvată azi, însă RADET, ca regie de sine stătătoare, există în continuare. A rezultat ulterior o divizare a ELCEN, pe care noi o con-siderăm nepotrivită. Trebuia ca CET să treacă în domeniul public al Primăriei, urmând ca datoriile pe care le avea RADET către CET să se șteargă. Intervenția CET a făcut ca lucrurile să nu fie tocmai așa, astfel că există multe controverse legate de fuziune. Cerem să se revină la prevederile inițiale ale memorandumului. Am atacat aplicarea lui în instanță, pentru că nu e aplicat așa cum a fost el gândit. Soluțiile suntem în măsură să le luăm când avem un studiu exact. Ne trebuie o strategie tehnică. Poate vor fi centrale de cartier, poate un nou CET. Nu știu, dar Primăria nu are specialiștii necesari să elaboreze soluții. Poate doar să stabilească strategia ge-nerală. Scopul nostru este un preț rezonabil pentru încălzire”, a spus viceprimarul Dece-bal Făgădău.Un alt proiect votat a vizat aprobarea prețului la gigacalorie. Drept urmare, consilierii locali au stabilit ca acesta să fie subvenționat până la sfârșitul lunii martie. Așadar, prețul rămâne 310 lei pentru toată populația, iar pentru cei cu venituri mici se vor aplica și celelalte tranșe de subvenție stabilite la începutul iernii de reprezentanții Primăriei Constanța.În acest context, viceprimarul Decebal Făgădău a precizat că sumele alocate de la bugetul local în vederea subvenționării căldurii se ridică la aproximativ cinci milioane de lei.„Am decis să alocăm cinci milioane de lei pentru acordarea subvenției generale la căldură până la sfârșitul lunii martie. Știți că am primit bani de la Guvern anul trecut pentru a ține gigacaloria la 310 lei. Banii ajungeau până pe 8-9 martie. Așa că am decis să acoperim restul din bugetul local”, a spus Decebal Făgădău.CLM Constanța, parte civilă în procesele lui Mazăre? În altă ordine de idei, o altă problemă discutată la ședința de ieri a făcut referire la cererea DNA prin care i se solicită Consiliului Local Municipal Constanța să comunice dacă se constituie parte civilă împotriva suspectului Radu Mazăre, procurorii făcând referire la patru situații juridice, printre care și vânzarea terenului de la Complexul Castel din stațiunea Mamaia. La final, nu s-a luat nicio decizie, deoarece proiectul de hotărâre nu a întrunit suficiente voturi care să stabilească ce răspuns vor da procurorilor. Mai exact, șase consilieri au votat pentru constituirea CLM ca parte civilă, șase s-au opus, iar 11 con-silieri, în mare parte de la PSD, s-au abținut, ceea ce i-a nemulțumit foarte mult pe mulți apropiați ai lui Radu Mazăre, care se așteptau ca aceștia să voteze în favoarea primarului.