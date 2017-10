"Puteam să obţin un scor mult mai mare dar am fost vândut"

Primarul Gheorghe Grameni:

"Puteam să obțin un scor mult mai mare dar am fost vândut"

Cel mai mare scor înregistrat de Alianța Creștin Liberală în județul Constanța s-a înregistrat în comuna Mihai Viteazu, acolo unde primar este liberalul Gheorghe Grameni. Mai exact, candidatul ACL Klaus Iohannis a obținut în comuna Mihai Viteazu un procent de 54,06%, în timp ce candidatul Alianței electorale PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, a luat 30,67%.Potrivit datelor oficiale, pe listele electorale au fost înscriși 2.649 de alegători, dintre aceștia prezentându-se la urne 1.415 persoane, adică 53,42% din populația cu drept de vot din localitate.În urma exprimării voturilor, cetățenii din comuna Mihai Viteazu au acordat cea mai mare încredere lui Klaus Iohannis care a obținut 765 de voturi. Următorul clasat a fost Victor Ponta care a luat 434 de voturi. Candidatul PPDD Dan Diaconescu a obținut și el 105 voturi, în timp ce Elena Udrea a primit 49 de voturi, iar Corneliu Vadim Tudor a fost creditat cu 28 de voturi. În rest, toți ceilalți candidați au primit între 1 și 4 voturi.Cu toate că a obținut cel mai bun procent pentru Alianța Creștin Liberală din Constanța, primarul liberal Gheorghe Grameni este ne-mulțumit.„Într-un fel mă bucur că am putut să ajut partidul și aici s-a obținut cel mai mare procent, dar într-un fel sunt dezamăgit. Ar fi trebuit să obțin mult mai mult, dar am constatat că am avut consilieri care m-au vândut. Ne-am organizat, ne-am împărțit responsabilitățile și am stabilit ca eu să mă ocup de campanie în satul Sinoe, iar unii dintre consilieri să-și facă datoria în Mihai Viteazu. La final, am avut dezamăgirea să constat că am fost trădat, am fost vândut. Și eu și partidul. Nici nu pot să mă bucur de rezultat cât sunt de dezgustat de acești vânzători. Pentru că mie nu-mi plac vânzătorii deoarece aceștia sunt în stare să vândă și țara numai să le fie lor bine. Dacă nu intram în politică, poate, nu-mi dădeam seama de asemenea lucru”, a declarat pentru Cuget Liber primarul Gheorghe Grameni.La final, edilul din Mihai Viteazu a spus că pentru turul II și-a propus să țină sus steagul liberal și, eventual, să obțină un procent mult mai mare decât cel din primul tur, iar Klaus Iohannis să devină președintele României.În altă ordine de idei, cel mai mic scor obținut de Klaus Iohannis în județul Constanța s-a înregistrat în comuna Peștera unde a obținut doar 15,04%.