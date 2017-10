Puiu Haşotti, propus de PNL la Ministerul Culturii: "Este o misiunea grea"

Puiu Hașotti, propus de PNL la Ministerul Culturii: "Este o misiunea grea"

"După retragerea lui Mircea Diaconu, care, subliniez, a fost numai decizia lui, PNL îl propune premierului Victor Ponta pentru funcția de ministru al Culturii pe Puiu Hașotti, profesor universitar și membru al Comisiei de Cultură în mai multe legislaturi în Parlamentul României", a declarat Crin Antonescu, într-o conferință de presă.Puiu Hașotti s-a declarat onorat de încrederea acordată de liberali de a prelua acest portofoliu și a precizat că în timpul mandatului său intenționează să apeleze la toți predecesorii, indiferent de culoarea politică a acestora.''Îmi pare foarte rău pentru Mircea Diaconu, pe care îl găsesc o victimă și aș vrea să spun că această onorantă funcție este și rezultatul muncii colegilor mei de la PNL - filiala Constanța și le mulțumesc tuturor pentru sprijin. (...) Evident că este o misiune grea (n.r. - funcția de ministru al Culturii) pe care o am, știu ce mă așteaptă, am și o anumită experiență în domeniu. (...) Voi apela la toți cei care mă pot ajuta, la toți predecesorii mei, fără deosebire față de apartenența lor politică'', a precizat liderul senatorilor PNL într-o intervenție la Antena 3, citat de Agerpres.Întrebat dacă funcția îl face să se teamă, Hașotti a răspuns: ''Ar trebui să fiu inconștient dacă nu mi-aș da seama că o funcție de ministru nu presupune o responsabilitate maximă. (...) Pot să vă spun încă de pe acum că acest domeniu - cultura - nu are culoare politică, (...) înseamnă responsabilitate pentru trecutul și viitorul acestei națiuni. Și nu spun vorbe mari'', a conchis senatorul PNL.