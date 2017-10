Puiu Haşotti, atac dur la Dragnea, un „fost important membru PDL“

1

uite cum arata si cum vorbeste

Este prima poza aparuta in presa care arata care este adevarata față a acestui proxenet politic , imbatranit in rele . Dupa ce a perorat ani de zile impotriva PSD si a batjocorit sentimentele liberale declarate , a sprijinit si realizat alaturi de KKR alianta PNL cu PSD , cea mai ticaloasa alianta din istoria politicianismului romanesc , fapt care a condus daca nu la disparitia PNL cel putin la discreditarea acestui paertid balama .Acest Puisor de vipera politicianista n-are nici macar bunul simt de a recunoaste ca este unmul dintre cei care au facut cel mai mare rau Romaniei dupa 1990.Hasotti este mai rau si mai ticalos decat Iliescu . Hasotti n-a fost de acord ca PNL sa coabiteze cu Basescu , dar coabiteaza cu PSD . Sa nu ne mire daca o sa-l vedem in curand pe Hasotti aliat cu PDL .