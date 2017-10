PSD vrea să refacă USL-ul cu partidul lui Tăriceanu

1

hotii

Comunisti imputiti. Stiti ce au facut? Au adunat angajatii de la RAJA si i-au tinut in frig, pe pod, cu orele pana au catadicsit Dragnea si Tariceanu sa vina sa declare ca nu stiu unde se afla. Oameni buni treziti-va. Nu vedeti ca habar nu au in ce tara se afla? In afara de milioanele de euro pe care le-au furat nu ii intereseaza altceva. La Tuzla primarul i-a obligat pe pompieri sa spele soselele ca vine Ponta. A murit Ceausescu degeaba. Asta vreti dragi romani? Tariceanu care nu stie pe ce pod se afla va fi prim ministrul Romaniei daca castiga Ponta. Suntem o tara de .... daca nu reusim sa scapam odata pentru totdeauna de asemenea nemernici.