„PSD vrea să anihileze politic PNL. USD va avea candidat unic la prezidenţiale”

Mihai Răzvan Ungureanu, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”:

„PSD vrea să anihileze politic PNL. USD va avea candidat unic la prezidențiale”

- Nu primesc ordine de la nimeni, poate doar de la fiul meu. Sunt convins că există foarte mulți oameni excepționali în România care își pot asuma responsabilitatea exercitării funcției prezidențiale. Nu m-aș pune niciodată în fața cuiva care are notorietate, credibilitate și o șansă mai mare de succes, din contră, mă înclin. Obiectivul contează, nu persoana, pentru că nu este o miză personală.- Instituțională. Întotdeauna a fost o relație instituțională, acum este ca între președinte și senator. Nu cred că votul ar trebui să depindă de așa ceva. Pentru votul la președinție ar trebui să ne uităm spre viitor nu înspre trecut.- Cu oricare dintre ei, câștig oricum. Știu că sună impertinent, dar așa o să se întâmple.- Nu aș vrea să dau nume, prefer să fac un portret. Mi-aș dori un om care cunoaște responsabilitățile Executivului. Un om cu viziune, care să fie consecvent cu propria viziune. Un om care să-și asume responsabilitatea guvernării pe termen lung, care să nu vrea beneficii imediate. Un om corect, nu mă interesează că este tânăr sau bătrân, înalt sau scund, cu ochi albaștri sau negri.- Dacă are o majoritate care să-l impună.- Da. Alegerile europarlamentare sunt și nu sunt un barometru politic. În primul rând, prezența la vot va fi redusă. La europarlamentare se votează pe partide, în timp ce la prezidențiale se votează uninominal. Evident că nimeni din FC nu-și dorește un eșec, dar, să presupunem că suntem în situația în care luăm 4% la nivel național. Pentru un partid care nu are resurse, pentru un partid tânăr care stă în gâtul tuturor, care se află în expansiune națională, ar fi un scor ce se poate explica. FC și participarea la europarlamentare reprezintă o provocare ce o prezentăm națiunii, iar națiunea va alege.- Această situație poate fi reală, din păcate. Apelurile noastre către unitate au rămas neluate în seamă în 2013. Tot ceea ce sper este ca măcar pentru lupta de la prezidențiale, partidele să accepte susținerea unui singur candidat. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, atunci anul 2014 va fi un an dificil pentru partidele de dreapta. USL este în momentul de față cel mai bun agent electoral al dreptei, al opoziției. Dacă nu este un an victorios, nu USL este de vină, ci dreapta întreagă.- USD va merge pe candidat unic.- Sunt calcule politice diferite. PNL încearcă să se revopsească în partid de opoziție în condițiile în care PSD cu impertinență nu ascunde interesul său de a anihila politic PNL. PSD își urmează drumul spre statutul de partid-stat. Deșteptarea aceasta a PNL vine destul de târziu ca acest partid să devină o forță credibilă de opoziție politică în 2014.- USL a murit demult, doar de dragul brandului mai există. Eu știu că brandul USL este înregistrat la OSIM de Dan Voiculescu. Altfel spus, câtă vreme Voiculescu are în mână brandul USL, trăiește și USL, în realitate sau virtual. Este un brand foarte puternic. PNL scade, brandul rămâne. S-a impus puternic pe piață, iar pe partea cealaltă există o uniune. Deci, USL există virtual, politic există USD. Folosirea denumirii USD este un tip de manipulare, deoarece se aseamănă foarte mult cu USL.- În primele 10. Propunerea făcută de organizația județeană Constanța urmează să fie analizată la București și urmează apoi un interviu direct pe care candidații îl vor avea cu comisia de selecție și, în urma votului politic, se stabilesc lista și locurile pe listă.- Nu sunt și nu am fost ofițer activ al niciunui serviciu secret. Am făcut doar armata la Infanterie, la Constanța. Nu sunt de acord ca ofițerii activi să facă parte din alte instituții. Susțin, pentru pachetul de legi care se adresează siguranței naționale, impunerea unei interdicții a dublei angajări.- M-am ridicat împotriva legii referitoare la achiziționarea și vânzarea proprietății agricole emise de guvernul Ponta din mai multe motive. Pentru că sunt neclarități flagrante în statutul proprietarilor, pentru că este o lege ce încurajează marii proprietari, samsarii de pământuri și marii producători. Dar, mai important este că această lege distruge piața liberă a pământului agricol, supracondiționând-o de un factor politic. În ceea ce privește vânzarea de pământ, imaginați-vă ce ar fi însemnat ca preemițiunea să fie acordată și românilor care stau în străinătate și care pe seama unui bonus să-i poți aduce acasă cu posibilitatea de a cultiva pământ pe costuri mici și fără sarcina fiscală pe termen mediu. Anul 2014 înseamnă accesul tuturor cetățenilor europeni la achiziționarea și vânzarea în România. Am atacat această lege prin toate mijloacele parlamentare la care am avut acces.- Respect al statului față de cetățeni. Respect al cetățenilor față de cetățeni. Normalitate înseamnă recompensă după merit. Înseamnă șansa pentru toată lumea și investiție în orice produce profit pentru generațiile care urmează. Normalitatea înseamnă un limbaj politic european, decent. Nu înseamnă doar patriotism de paradă la 1 decembrie. Înseamnă siguranță în stradă, dar și securitatea propriului loc de muncă. Normalitatea înseamnă bani obținuți curat, conform legii, nu prin corupție. Înseamnă dreptul de a prețui performanța.- Primul pas pe care suntem datori să-l facem este să susținem votul prin corespondență. Partidele care au fost la guvernare până acum s-au temut de votul prin corespondență, ceea ce înseamnă implicarea politică și redarea dreptului constituțional de vot pentru cetățenii din străinătate. Românii vor veni acasă în momentul în care vor avea ce alege ca ofertă a pieței muncii. Deocamdată, această opțiune este inexistentă. Din păcate, statul investește în educația universitară în condițiile în care unul din cinci absolvenți ai facultăților medicale au preferat să plece în străinătate. Statul nu mai investește azi în educația vocațională. Ceea ce se întâmplă în ultimii doi ani ne duce la concluzia că actuala guvernare obligă românii să plece în străinătate, îi exilează și asta se întâmplă din cauza incompetenței și a lipsei de viziune. În programul meu prezidențial îmi voi asuma trei domenii de exprimare politică pe care le consider strategic importante pentru România: educația, sănătatea și românii din diaspora.