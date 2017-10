PSD-ul îl preferă pe Lucian Băluţ deputat în Parlamentul European

New entry și în discuțiile pentru fotoliul de prefect,

PSD-ul îl preferă pe Lucian Băluț deputat în Parlamentul European

Potrivit algoritmului de împărțire a funcțiilor de conducere a instituțiilor din subordinea Guvernului, fotoliul de prefect ar putea fi ocupat de o persoană provenind din același partid care a dat și președintele Consiliului Județean. În cazul Constanței, la conducerea instituției ar putea fi numit, se pare, un social-democrat, urmând ca cele două posturi de subprefect să revină democrat-liberalilor. În ceea ce privește propunerea social-democraților constănțeni pentru funcția de reprezentant al Guvernului în teritoriu, s-au vehiculat până în prezent mai multe nume. Cel mai intens promovat a fost cel al lui Liviu Brăiloiu, fratele primarului din Eforie. Nu au lipsit însă nici alte nominalizări. Printre ele și cea a fostului deputat Lucian Băluț. Iar dacă unii pesediști îl dau pe Băluț posibil prefect, alții îl văd candidat la un fotoliu de europarlamentar, alegerile pentru Parlamentul European urmând a avea loc în luna iunie a acestui an. Contactat telefonic, social-democratul Lucian Băluț s-a declarat vădit surprins de discuțiile din jurul numelui său și, din acest punct de vedere, a precizat: „Nu am purtat discuții cu nimeni, cu absolut nimeni din partid vizavi de fotoliul de prefect. Dezbateri și discuții pe marginea viitorului prefect au avut loc, într-adevăr, încă din timpul campaniei pentru alegerile generale, dar acestea nu m-au vizat pe mine concret”. Fostul deputat PSD de Constanța a părut și mai mirat la auzul informațiilor potrivit cărora PSD-ul ar prefera să meargă pe mâna sa în alegerile pentru PE: „Este pentru prima dată când aud asta. După alegeri și până acum eu mi-am făcut treaba mea de profesor, predau în continuare. În plus, Radu (n.r. - Radu Mazăre) nici măcar nu e în Constanța”, a ținut să menționeze Băluț, lăsând impresia, chiar dacă destul de subtil, că dacă președintele pesediștilor constănțeni nu e în localitate, nu mișcă nimic. Întrebat însă dacă ar prefera fotoliul de prefect celui de europarlamentar, Lucian Băluț a declarat franc: „L-aș fi preferat pe cel de deputat de Constanța. Mi-au lipsit doar o sută de voturi”, a conchis, cu regret, Lucian Băluț.