"PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea a devenit un partid latino-american"

PONTA VREA MISCARE

Daca acest subprodus al politicianismului romanesc ar avea o urma de bun simt ( ceea ce nu este posibil ) ar renunta la a mai bate campii cu ineptii pe care unii ( inca ) le ia drept cugetari si maxime profunde rerzultate din gandirea geniala si opera marelui om politic Ponta . Acest Pinochio , opera lui Gepetto - Iliescu , imediat ce a fost cioplit din lemnul cel mai prost , s-a obraznicit si facea doar ce-l taia capul , care , din nefericire , dupa ce greierul ( Nastase ) i-a dat viata , a ramas tot de lemn si plin de rumegus . Nu este de mirare ca a devenit victima vulpoiului (Dragnea ) si a motanului (Tariceanu ) care l-au deposedat de functiile ( galbenii ) in care nu s-a afirmat cu nimic si in care a fost numit tocmai in acest scop . Si lui Ponta ii place sa foloseasca termenul de miscare . Acest termen are multe intelesuri de care vom vorbi cu alta ocazie . Important este ca Pinochio pretinde ca poate construi un partid ( care se misca ) doar cu scopul de a-l alunga pe Dragnea - vulpoiul de la putere . Credem ca daca se va realiza un astfel de partid, va fi caracterizat de Dragnea partid latino-rus . In politica nu ne mai mira nimic . A declara ca politica lui Dragnea va duce Romania la dezastru este doar gargara ieftina . Acest obiectiv este pe cale sa fie realizat in urma aplicarii programului de guvernare al PSD . Sa pretinzi ca vrei sa pastrezi PSD dar sa-l debarci pe Dragnea facand " miscare " este la fel de duplicitar ca a afirma ca Dragnea si Basescu sunt inteligenti dar folosesc inteligenta in mod negativ , de unde rezulta ca singurul care-si foloseste inteligenta " in mod inteligent " este Ponta . Ceea ce n-ar fi de mirare intr-o tara in care toti se pricep la politica si la furat .