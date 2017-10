PSD stârneşte din nou strada? Băsescu îl ajută

PSD stârnește din nou strada? Băsescu îl ajută

Senatorul PSD de Constanța Tit Liviu Brăiloiu făcea ieri act de mândrie și se lăuda cu faptul că amendamentele sale pentru grațierea condamnaților au primit aviz favorabil în Comisia Juridică, fiind sprijinite de toți colegii pesediști. „Astfel, se grațiază în întregime pedepsele aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de peste 70 de ani și se grațiaza în parte, cu ½ pedepsele cu închisoare între 6 și 10 ani aplicate persoanelor condamnate care au împlinit vârsta de 60 de ani. Pedepsele cu închisoarea, stabilite prin hotărâri definitive, se grațiază după cum urmează: în întregime, pedepsele de până la 3 ani, inclusiv; în parte, cu 3 ani, pedepsele cu închisoare mai mari de 3 ani, dar care nu depășesc 10 ani, inclusiv”, anunța Liviu Brăiloiu.Mai exact, comisia juridică a Senatului a adoptat ieri, cu 5 voturi „pentru” (PSD și ALDE) și 3 voturi „împotrivă” (PNL, USR și UDMR) amendamentele propuse de senatorii Traian Băsescu, Șerban Nicolae și Liviu-Tit Brăiloiu la proiectul de Lege privind grațierea. Ca urmare, cei condamnați la închisoare cu executare pentru dare sau luare de mită, trafic de influență sau cumpărare de influență urmează să fie grațiați sub rezerva achitării prejudiciului.Bineînțeles, așa cum ne-am obișnuit, Liviu Dragnea habar nu avea de aceste amendamente. El ca președinte de partid, care de altfel se mândrește că nimic nu mișcă în frontul PSD și în guvern fără ca el să aprobe, a fost din nou luat prin surprindere de avântul anti-justiție al subalternilor săi. S-a mai întâmplat o dată cu celebra Ordonanță 13 când, la fel, Dragnea, săracul, habar nu avea ce se întâmpla. El chiar susține lupta anticorupție, deși el și colegii săi au mari probleme cu legea penală.Așa cum spuneam și în urmă cu câteva săptămâni, această mișcare a grațierii corupților era doar o împletitură de pași pe care PSD urma să îi facă la momentul oportun. Și ce moment ar putea fi mai potrivit decât o dată cu legea salarizării, când țara avea să primească mierea și laptele din cornul abundenței guvernamentale. La adăpostul generozității PSD, urma să se dărâme zidurile pușcăriilor, de unde să iasă mai marii pușcăriași ai societății românești, în frunte cu Voiculescu, S.O. Vântu, Hrebenciuc și mulți alții. Iar la acest asalt asupra pușcăriilor a pus umărul și fostul președinte Traian Băsescu, cel ce s-a transformat peste noapte din apărătorul Justiției din mandatele sale, în ocrotitorul și prea-iertătorul corupților. Ceva sau cineva îl strânge cu ușa de și-a scrântit retorica atât de grav, încât până și propriul partid i se opune fățiș. Fermitatea cu care susținea condamnarea corupților s-a transformat într-o cursă contra-cronometru pentru obținerea grațierii lor. PSD obține astfel un aliat nesperat în cruciada sa, în cârca căruia urmează să fie aruncată, probabil, întreaga lovitură.Ceea ce nu a învățat PSD și se pare că este dispus și Băsescu să înfrunte, este lecția străzii. Românii nu vor corupții, criminalii și violatorii în libertate, indiferent de vârsta lor sau cât de grele sunt condițiile din penitenciare. Sute de mii de români au uimit Europa și au cutremurat România cu fermitatea lor de a se opune derapajelor PSD. Este Dragnea pregătit să înfrunte din nou furia românilor?Iar cei care plâng de mila deținuților că nu au condiții decente de trai în pușcării, să se ducă într-un spital public din România și să vadă cum mor cu zile oameni suferinzi doar pentru că statul nu are bani, resurse, timp și nici interes pentru a le oferi condiții decente și tratament adecvat. De ce nu se fac comisii parlamentare care să studieze și aceste probleme? Simplu. Fiindcă ei nu se tratează niciodată în spitale românești. Deci, nu le pasă.