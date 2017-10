PSD şi PRM vor semna protocol de colaborare şi la Constanţa

PSD și PRM vor semna protocol de colaborare și la Constanța

Organizațiile PSD și PRM din Constanța vor semna protocol de colaborare la nivel județean similar celui semnat, sâmbătă, la Ilfov. Acesta va implica obiective economice și sociale, dar și politice, înțelegerea fiind valabilă până în 2019. Protocolul de sâmbătă a fost semnat de președintele PSD Ilfov, Robert Negoiță, și președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor. „Nu am fi putut face mare lucru de unii singuri” Cele două organizații locale vor semna un astfel de protocol și la nivelul județului Constanța cel târziu până la începutul lunii martie. De asemenea, conducerea de la centru a celor două partide are în vedere stabilirea unei colaborări și pentru județul Tulcea. Potrivit declarațiilor președintelui PRM Constanța, Mircea Stoian, intențiile în acest sens există de ceva vreme, dar au fost amânate din cauza problemelor de la sediul central. „S-a vorbit deja despre semnarea protocolului de ceva vreme și pentru Constanța și pentru Tulcea, dar, pentru că au fost probleme cu sediul de la București, s-a amânat acțiunea. Cred că, peste aproximativ două săptămâni, se va încheia protocolul și aici”, a declarat Stoian. Președintele filialei constănțene a PRM a spus că această nouă colaborare este o „chestiune pozitivă”, deoarece Partidul România Mare „nu ar fi putut face mare lucru”, bazându-se doar pe forțele proprii. Protocolul grăbește mutarea în sediu Deși au existat probleme și la nivelul sediul PRM de la Constanța, iar mutarea în noua locație s-a tot amânat din luna decembrie până în luna martie, membrii partidului se văd obligați să grăbească această acțiune în contextul semnării protocolului de colaborare. Noul sediu va avea curent electric începând cu săptămâna viitoare, principala problemă care împiedica mutarea fiind, astfel, soluționată. Mircea Stoian declară că firma ENEL solicita codul fiscal pentru a putea alimenta clădirea cu energie electrică, dar acest cod fiscal trebuia să vină de la București, unde membrii PRM au fost mult timp cu actele în valiză. „Într-o săptămână, sperăm să obținem avizul de la ENEL, pentru a putea inaugura sediul. Ne cereau codul fiscal pe care trebuia să îl obținem de la București, dar aveau lucrurile împachetate încă și era mai dificil. Am făcut rost de el și sperăm ca de săptămână viitoare să avem curent”, a spus liderul PRM Constanța.